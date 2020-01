Vier simpele stappen om het fileprobleem op te lossen

De wetenschap heeft weer het antwoord.





File. Niemand vindt het leuk om erin te staan, toch doen vrij veel mensen het iedere dag. Het wordt zelfs zo erg, dat Nederlanders er gewend aan beginnen te raken. Maar is dat wel nodig, of is het fileprobleem tamelijk eenvoudig op te lossen? Een groepje wetenschappers denkt dat laatste en heeft daarom een boek geschreven: Optimization Models and Methods for Equilibrium Traffic Assignment. Wat misschien wel de minst romantische naam voor een boek ooit is.

1. Hetzelfde navigatiesysteem

Hun aanbevelingen zijn onder te verdelen in vier punten. Om te beginnen met navi’s. De schrijvers stellen namelijk dat auto’s alleen efficiënt gerouteerd kunnen worden, als die informatie van één centraal computersysteem komt. De situatie werkt nu als volgt: Google Maps (of wat je ook gebruikt) ziet een file en stuurt je daarom naar een sluipweggetje. Maar dat doet de TomTom van de auto naast je ook. En Here Maps van zijn buurman ook. De voorganger hoort van Waze dat hij ook die kant op moet. Enzovoorts.

Daardoor is dat sluipweggetje in een mum van tijd muurvast en is de eerder genoemde snelweg weer wat rustiger. De wetenschappers stellen daarom dat er één centraal systeem moet komen, zodat iedereen op een efficiënte manier naar zijn of haar bestemming kan worden gebracht.

2. Minder parkeervakken

Veel Europese steden zijn ontworpen met paarden en karren in het achterhoofd. Daardoor zijn de straten relatief nauw, terwijl auto’s steeds groter worden, ook in hoeveelheid. Conclusie: files in steden. De oplossing ligt volgens de wetenschappers in verkeersmodellen die aangeven welke parkeervakken moeten worden opgeheven. Daardoor is er meer plaats voor rijstroken en is er dus minder kans op files. Kunnen er ook meteen minder mensen in het midden van de weg abrupt stoppen om een poging tot fileparkeren te beginnen.

Het nadeel van minder parkeervakken is natuurlijk wel dat er… minder parkeervakken zijn. Het lijkt ons dan ook geen overbodige luxe om ergens een flinke parkeergarage neer te zetten. Misschien in de oude filialen van V&D Hudson’s Bay?

3. Groene rijstroken

Goed nieuws voor de EV’ers onder ons. Steden die willen vergroenen, kunnen meteen ook het fileprobleem voor de elektrische-autobestuurders oplossen. De wetenschappers pleiten namelijk voor meer ‘groene rijstroken’, waar alleen elektrische auto’s zouden mogen komen. Dan kunnen de EV’s lekker doorzoemen, terwijl de ICE’s in de file blijven staan. Dan moet er natuurlijk wel plek zijn voor al die extra rijstroken.

4. Gedigitaliseerde steden

Okay, hier wordt het allemaal een beetje technisch. Maar waar het op neer komt, is dat het fileprobleem in binnensteden pas écht opgelost kan worden, als er volledige digitale ‘tweelingen’ bestaan van steden. De behoeftes van het verkeer en de aanwezige infrastructuur zou in deze software opgenomen moeten worden. Dus een soort SimCity-kopie van een stad. Zulke software zou ‘een ongelofelijk handige tool zijn in de handen van verkeersingenieurs’. Dit is natuurlijk niet dé oplossing, maar een handig hulpmiddel om het mee op te kunnen lossen.

Wat denken jullie, zitten deze deskundigen op het juiste spoor, of roepen ze maar wat? Laat het weten in de comments!

Via Fast Company. Foto: 488GTB in de File van B088Y, via Autojunk.nl.