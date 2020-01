DMC geeft je Porsche 992 een GT3 RS-look

Bijna alles wat rood is, is nieuw.





Het kopen van een Porsche 911 is – wat deze scribent betreft – geen bijzondere keuze meer. Als je een snelle sportwagen zoekt die goed rijdt, maar ook dagelijks inzetbaar is, dan koop je een Porsche. Klaar. Wat praktisch iedereen die het geld heeft, daarom ook doet. Ben je echter iemand die een 992-Porsche heeft gekocht en wil je dat je auto nét een tikkeltje anders is dan die van je buurman? Dan heeft DMC goed nieuws: zij werken namelijk aan hun aerokit Emozione GT.

Waarom een Duitse tuner een Italiaanse naam geeft voor een upgradepakket voor een Duitse sportwagen, is niet geheel duidelijk. De veranderingen zijn dat echter wel. Om te beginnen bij de voorkant: de nieuwe voorspoiler past onder de standaardbumper en is een klein beetje breder dan die bumper. Dat genereert meer downforce. De twee geïntegreerde splitters zorgen weer voor minder turbulentie en verbeteren de stabiliteit van de auto.

Aan de zijkanten zien we de nieuwe side skirts. Deze zijn an sich niet zo heel bijzonder, naast de fin richting het achterwiel. Deze fin zorgt er volgens DMC voor dat de auto er lager en breder uitziet, zonder daarvoor bodemvrijheid op te geven.

De achterkant krijgen bij het pakket drie nieuwe onderdelen: twee spoilers en een diffuser. Die diffuser past ook onder de standaardbumper en is niet alleen esthetisch. Deze moet de luchtstroom beïnvloeden ‘en de bestuurder een beter gevoel voor de weg geven’.

Bij de spoilers wordt het verhaal echter een beetje vreemd. DMC claimt namelijk dat het pakket er ‘retro’ uitziet en wijst daarvoor vooral naar de twee spoilers. Om te beginnen met de duckwing. Deze doet volgens DMC denken aan ‘klassieke Porsches uit de jaren negentig’ en is ontworpen met ‘traditionele Porsche-lijnen’. Het doet wellicht een beetje denken aan de achterkant van een 944 waar ze een stuk uit hebben gehakt, maar veel verder dan dat komt deze scribent niet.

De optionele grotere spoiler is weer wat makkelijker: deze lijkt zo van een 991 GT3 RS te komen. Al zit er volgens DMC ook een vleugje Porsche RSR in, de 120 centimeter lange tussenplaat zou daardoor zijn geïnspireerd.

De veranderingen bij het Emozione GT-pakket blijven niet gespaard bij de buitenkant; ook onder de motorkap wordt er een beetje gekieteld. De ECU wordt wat aangepast waardoor de Carrera S 510 pk maakt – 60 pk meer dan voorheen. De koppel stijgt met 80 Nm naar 610 Nm. Verbeterde 0-60-tijden geeft DMC niet. Leverbaarheid en kosten zijn eveneens onbekend, behalve voor de GT3 RS-spoiler: die kost 4.390 dollar. Alle onderdelen zijn uiteindelijk in naakte koolstofvezel of kleur leverbaar.