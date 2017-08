Vijf mensen betaalden 1,5 miljoen euro voor dit ding

En nu heeft Italdesign een nieuw project voor ogen.

De koffiespetters dropen van mijn beeldscherm toen Italdesign eerder dit jaar met de Speciali Zerouno kwam. Gelukkig was het autobedrijf van plan om slechts vijf stuks te maken van de supercar. De auto, gebaseerd op een Lamborghini Huracán, bleek echter populair. De Zerouno is namelijk uitverkocht en vijf rijkaards hadden er geen problemen mee om anderhalf miljoen euro te betalen voor het apparaat.

Het is maar goed dat ik nu geen koffie binnen handbereik heb, want Italdesign overweegt met een Roadster te komen. Eerst gaat het automerk de overige exemplaren bouwen. Nummertje één werd eerder dit jaar gepresenteerd in Genève en de tweede Zerouno zal later deze maand op Pebble Beach worden getoond. Uiteraard een moment voor Italdesign om te peilen of er interesse is naar een eventuele Roadster.

Elk exemplaar is door de klant persoonlijk samengesteld. De Zerouno die op Pebble Beach zal staan is dan ook een stuk anders dan het witte exemplaar uit Genève. De tweede Zerouno heeft, zoals je kunt zien, een rode kleur in combinatie met een carbon trim en witte details.