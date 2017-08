Deze Enzo gaat mogelijk een pittig bedrag opleveren

Een Enzo die niet rood is. Altijd goed voor knallende veilingprijzen.

Als je op Google Afbeeldingen zoekt op de term ‘Ferrari Enzo‘ dan krijg je, op een enkele uitzondering na, alleen maar rode Enzo’s te zien. De bijzondere supercar uit Maranello werd echter ook in andere tinten geleverd. Geel en zwart bijvoorbeeld. Een kleur op aanvraag was ook mogelijk. Deze Blu Tour de France kreeg zijn kleur via een andere weg en gaat binnenkort onder de hamer.

De auto komt uit 2004 en werd geleverd in de kleur Matt Titanio Extra Campionario. Vervolgens werd het V12-monster in 2008 geveild en de nieuwe eigenaar voorzag zijn Enzo van de Ferrari-kleur Blue Tour de France. Je kunt je vraagtekens plaatsen bij het herspuiten van zo’n bijzondere auto, maar het is in elk geval geen vuilniszakkengrijs Nardo Grey geweest.

Een speciale kleur in combinatie met een lage kilometerstand staat garant voor vuurwerk. De kans is aanwezig dat dit exemplaar voor om en nabij de 1,5 á 2 miljoen euro van de hand zal worden gedaan. De supercar heeft 8.884 kilometer gelopen en heeft dus niet altijd stilgestaan. Waarvoor hulde. De veiling zal in september plaatsvinden.