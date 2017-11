Vijf naakte ontvoerders crashen auto tegen truck

Waarschijnlijk kon men weer niet afblijven van de gootsteenontstopper.

In het altijd vriendelijke Canada is de politie uitgerukt voor een wel heel bizar incident. In de gemeente Nisku werd korporaal Laurel Scott van de Royal Canadian Mounted Police opgeroepen vanwege een crash tussen een auto en een truck. Op zich niet direct aanleiding om meteen tot alarmfase 17 over te gaan. Ondanks de opwarming van de aarde is het in Nisku nog altijd lekker frisjes rond deze tijd van het jaar, op het moment van de crash zo’n -12 graden Celsius. Gladheid ligt dus op de loer.

Des te groter was de verrassing toen bleek dat er in de gecrashte auto vijf poedelnaakte inzittenden zaten. Maar dat was nog maar het begin van de bizarre bevindingen van de politie. Aan de crash bleek een kidnapping vooraf zijn gegaan, waarbij de vijf in adamskostuum een man, vrouw en baby van zes maanden gekidnapt hadden. De man moest in de koffer van de auto plaatsnemen, maar wist te ontkomen, wat op een of andere manier ook de vrouw met haar baby lukte. Daarop kwam het ongetwijfeld geschokte trio een trucker tegen die hen een lift aanbood. De vijf nakende kidnappers vonden dat kennelijk minder tof en probeerden de truck van achteren ‘aan te duwen’, maar daarbij verdween hun eigen auto in de greppel.

De nakende inzittenden van de auto werden gearresteerd. Volgens de National Post waren zowel de kidnappers als hun slachtoffers bekenden van elkaar. Twee van de daders bleken echter minderjarig te zijn en zijn zodoende alweer vrijgelaten. Brrrrr…

