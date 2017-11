Tesla produceert Model 3 nog steeds in de hel

HELL!

Eerder schreven we dat er volgens een analist dit jaar zo’n 3.005 Model 3’s gebouwd gaan worden. Dat aantal blijft verder achter bij de hoopvolle verwachting die Tesla zelf had in het begin van dit jaar. Ze verwachtten namelijk 80.000 Model 3’s te gaan bouwen, mits alles volgens plan zou gaan.

Maar zelfs om die 3.005 stuks te halen, mag Tesla wel een beetje gaan opschieten. Volgens electrek liepen er afgelopen maand 180 Model 3’s van de band, wat het totaal aantal geproduceerde Model 3’s tot en met eind oktober tot 440 stuks brengt. Alle auto’s zijn tot op heden naar (familie) van Tesla-werknemers en insiders gegaan. Zelfs de getemperde verwachtingen van Elon Musk, die hoopte dat er in December zo’n 5.000 Model 3’s per week(!) gebouwd zouden worden, lijken vooralsnog dus ver buiten bereik te blijven.

Wellicht om de negatieve berichten wat te counteren, voelde eindbaas Elon zich onlang geroepen om de Model 3 onderdelen die wél in grote getale geproduceerd worden te specificeren. De productie van de stoelen gaat bijvoorbeeld als een speer. Echt waar!

Zoals bekend wijt Musk de problemen aan een toeleverancier die gedaan heeft wat Elon zelf vroeger waarschijnlijk altijd deed bij basketbal: de bal laten vallen. Ouch. Nerdburn! Hij zal daar wel gelijk in hebben, maar als je iets verkoopt aan klanten is het uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid dat je het product daadwerkelijk kan leveren.

Een Tesla fanb0i klant die onlangs de fabriek mocht bezoeken bevestigt overigens min of meer het verhaal van Musk. Volgens hem ligt er een berg aan gefabriceerde onderdelen te wachten op het moment dat ze in elkaar geschroefd kunnen worden. Tevens werd er elke drie minuten een koets geverfd, wat volgens een (veel te) simpele rekensom zou neerkomen op een productiecapaciteit van 20 (Model 3’s per uur) *8 (uren per shift) *2 (shifts) *5 (dagen per week) = 1.600 auto’s per week. Wel lag één van de twee productielijnen continu stil, zo meldt hij op Reddit. Wordt vervolgd…

Image-credit: still uit filmpje via Twitter