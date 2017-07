Deze man kocht de 999.999ste Porsche 911

Per toeval belandde de 999.999ste 911 van de generatie 991 in handen van een stukadoor.

Een dikke twee maanden geleden berichtten we je over het feit dat de miljoenste Porsche 911 van de band gelopen is. Porsche maakte wat speciaals van het feestnummer door ‘m even langs ‘die Jungs’ van Porsche Exclusive te sturen. Zij besprenkelden de desbetreffende 911 Carrera S met een historische verantwoorde groene lak, voorzagen het interieur van de nodige ruitjes en maakten het geheel af met wat kekke badges. De auto, die op de vrije markt ongetwijfeld ontiegelijk veel geld waard zou zijn, verdwijnt echter in de eigen collectie van Porsche. Klanten hebben er dus niet zo veel aan.

Maar waar er een nummer 1.000.000 is, bestaat er ook een nummer 999.999. Dit exemplaar had Porsche natuurlijk eveneens kunnen verpatsen aan de hoogste bieder, maar het siert het merk dat ze dit niet gedaan hebben. Het is simpelweg aan het toeval overgelaten wie de auto met het speciale productiegetal kreeg.

Uiteindelijk bleek Rob Tenuta uit Canada de mazzelaar te zijn die de 999.999ste 911 heeft besteld. In februari van dit jaar bestelde de eigenaar van een stukadoorsbedrijf een 911 Targa 4 GTS in de traditionele Porsche-kleur ‘Guards Red’. Nadat hij de auto besteld had kreeg hij een telefoontje van de dealer met de mededeling dat zijn Targa de 999.999ste neun-elfer was. De auto is inmiddels afgeleverd in het bijzijn van Porsche’s Canadese CEO ALexander Pollich. Die laatste had ook nog een certificaat voor Rob in petto waarop is vastgelegd dat zijn 911 speciaal is. Dat komt vast van pas bij de eventuele doorverkoop.