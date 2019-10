Dit zijn 11 gave concepts die jij kunt besturen

Vanaf je bank, zelfs.

We durven te stellen dat als je dit leest, de kans groter is dan niet dat je (in je kindertijd) wel eens vergrepen hebt aan een racespelletje. Een aantal grote namen van racegames die je vast wel eens hebt gespeeld, dan niet hebt gehad: Need for Speed, Forza Motorsport, Test Drive en niet te vergeten Gran Turismo. Elke generatie van de PlayStation kende een iteratie van de Japanse racegame. Momenteel zijn we aanbeland bij de PlayStation 4 en voor deze console heeft Gran Turismo alles uit de kast gehaald om wederom een gave racegame neer te zetten. Na Gran Turismo 4, 5 en 6 zou je verwachten dat Gran Turismo 7 het stokje overneemt, maar Polyphony Digital houdt het bij Gran Turismo Sport.

Qua content op papier een tegenvallende game. Oké, door de maandelijkse updates is de game in zijn huidige vorm veel completer dan in het begin, maar in het begin leek het op papier tegen te gaan vallen. Gran Turismo stond bekend om het breedste scala auto’s in welke racegame dan ook, maar die titel gaat nu naar Forza Motorsport 7 voor de Xbox One en PC. Gran Turismo richt zich meer op de kwaliteit van de content dit keer. En dat is gelukt. Grafisch is Gran Turismo Sport momenteel zonder twijfel de beste racegame die er is. Foto’s gemaakt in de scapes-modus en replays worden zo neergezet dat ze nagenoeg niet van het echt te onderscheiden zijn.

Een andere truc die Gran Turismo sinds GT6 heeft is de toevoeging van unieke auto’s. Sterker nog: door de handen ineen te slaan met verschillende autofabrikanten, dragen ze zelfs de ‘Vision Gran Turismo’-naam. Dit was een initiatief van de topman van Polyphony Digital: omdat Gran Turismo 15 jaar bestond, mochten bedrijven hun ideeën inleveren en Gran Turismo gaf ze podium. Het idee is dat vergezochte concept cars met behulp van de technici van Polyphony Digital te besturen zijn in de game. Zo elimineer je in theorie de tendens om futuristische auto’s nogal vergezocht te maken. Elke Vision GT-auto komt met een volledige set specificaties in de game. Maar ook de designafdeling krijgt vrij baan om bloedgave futuristische schetsen te maken. Dit begon dus als een verjaardagscadeau, maar de futuristische bolides blijven maar komen. De volgende 11 voorbeelden zijn een aantal Vision Gran Turismo’s die zeer goed gelukt zijn.

Jaguar Vision Gran Turismo Coupé

De reden voor deze lijst is – uiteraard – de Jaguar Vision GT Coupé. Elektrificatie speelt een grote rol bij Jaguar en dit concept laat zien dat ze op een semi-realistische manier een krankzinnig snelle elektrische sportwagen kunnen bouwen. 1.020 pk en een sprint van 0-100 km/u in minder dan twee seconden? Klinkt niet slecht! Voor de styling is uiteraard gekeken naar een paar historische auto’s, zoals de E-Type. Maar vergis je niet: het is geen retro-ontwerp. De auto is zo futuristisch als het maar kan.

Bugatti Vision Gran Turismo

Bugatti gebruikte dit concept voor Gran Turismo 6 om de wereld klaar te stomen voor de Chiron. Die was nog niet getoond toen de Vision GT zijn debuut maakte in 2015. De auto vertoont dan ook veel overeenkomsten met de straatlegale hypercar, maar is uiteraard een dikke raceversie. Check die spoiler dan! Uiteraard is de krachtbron gelijk aan die van de Chiron, een 1.500 pk sterke W16 met vier turbo’s. Bugatti brengt echter met de Divo wel een auto met Chiron-techniek uit, die liever de bocht om gaat dan snelheidsrecords neerzet.

Audi (e-tron) Vision Gran Turismo

Audi’s duit in het zakje is deze racer. Om te beginnen: de racekleuren zijn gaaf. Het doet denken aan de Audi 90 IMSA. Het design doet dan weer denken aan hoe een mogelijke R8-opvolger eruit zou zien, als je de racing-Breitbau en spoiler even wegdenkt. Er zijn twee versies van de Audi VGT beschikbaar in Gran Turismo: een V6-hybride en een volledig elektrische e-tron. Die e-tron is natuurlijk de auto die de aandacht opeist: elektrisch, dus schoon. De hybride is de pandabeer: met uitsterven bedreigd, maar stiekem de leukste.

Iso Rivolta Vision Gran Turismo

Ook kan de Vision GT-strategie helpen met een beetje marketing. Racegames zijn een mooi podium voor een wijd publiek om je producten te testen. Zo durft Iso Rivolta, een herrezen merk, kennelijk het nog niet aan om een auto te bouwen: dus mag je hem besturen in Gran Turismo. Het ontwerp is afkomstig van Zagato en het moet gezegd worden: voor een futuristische bak is het een gaaf ding. Onder de motorkap vinden we een 6.2 liter Callaway V8 met 1.000 pk en achterwielaandrijving. Italiaans design, Amerikaanse hardware: precies zoals Iso Rivolta ooit was.

MINI Clubman Vision Gran Turismo

We mogen binnenkort een nieuwe MINI Cooper S JCW verwelkomen. Dit is een auto die de MINI opvoert naar standje 11. Maar was de Cooper wel de goede basis? MINI en hun Vision GT-creatie baseren zich op de Clubman. Een iets vollere auto dan de Cooper, maar door zijn aflopende daklijn zijn de proporties niet mis. Combineer dit met een paar mooie knipogen, zoals de ingebouwde ‘ingetapede’ koplampen. De motor is een 395 pk sterk blok met vierwielaandrijving. Daarmee sprint je van 0-100 in 3,5 seconden door tot 290 km/u.

BMW Vision Gran Turismo

BMW’s Vision GT komt je vast bekend voor. Het is het resultaat van een M2 die een 3.0 CSL ‘Batmobile’ uiterlijk ontving. Het resultaat is een zeer brede en dikke M2-raceauto met 550 pk. Moet toch te doen zijn om dit naar de echte M2 over te zetten. Toch?

Toyota FT-1 Vision Gran Turismo

Toyota en Gran Turismo hebben een exclusief contract. Zo is Gran Turismo überhaupt de enige racegame van na 2018 waar Toyota in te vinden is. Vervolgens doet Toyota hun best om GT zo veel mogelijk uit te melken, door de nieuwe Supra al snel in de game te stoppen. Echter, de conceptversie van de Supra was misschien nog wel gaver. De laatste versie van de FT-1 was proportioneel dikker dan de Supra en heeft net iets meer uitstraling. Zoals deze raceversie van de FT-1. Pr0n!

Mercedes Vision Gran Turismo

Dit 585 pk sterke monster is de invalshoek van Mercedes. Oftewel, de aandrijflijn is vrijwel gelijk aan die van de AMG GT R. Die kan echter niet tippen aan de enorm futuristische lijnen van de Vision GT. Een enorm imposante auto, goed werk van Mercedes!

Honda Sports Vision Gran Turismo

Honda heeft de NSX, geen topverkoper. Honda heeft de S660, wat lijkt op een baby-NSX, maar het is natuurlijk gewoon een vrij slome kei car. Daar zit een gat tussen: die wordt opgevuld door de Honda Sports Vision GT. Niet alleen qua grootte zit hij er precies tussenin, ook met zijn 2.0 VTEC-motor met 410 pk zijn de prestaties het gemiddelde van de twee sportieve Honda’s. Een leuk compromis, maar een productieversie is er nog niet.

Volkswagen Golf GTI Vision Gran Turismo

Dit was ten tijde van Gran Turismo 6 het idee van Volkswagen. Een veel scherper gelijnde Golf als ‘nieuwe GTI’. Het is je misschien opgevallen dat er absoluut geen lijntje lijkt op de nieuwe Golf, maar goed. Om het ontwerp nog iets meer sjeu te geven, zaagde VW het dak er ook nog eens af. Zo werd de Vision GTI een soort speedster. Het is best een gaaf ding, nu nog hopen dat de volgende GTI hier iets van weg heeft.

GT by Citroën Concept

We eindigen met het begin. Ver voor de hele Vision GT-heisa was er namelijk al een auto die zijn debuut maakte in Gran Turismo met ook de Gran Turismo-naam. Verrassend genoeg was dat een Citroën. Het Franse merk wat zich voornamelijk richt op de markt in lagere segmenten, presenteert met de GT by Citroën een bloedgave supercar. Het was helaas ondenkbaar dat ook maar iets van deze auto in een productiestadium terecht zou komen. Dat zou nog eens een gigantisch onverwachte twist zijn voor Citroën.