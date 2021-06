Verlaagde 911 Turbo S is nu eindelijk helemaal af - Autoblog.nl

De verlaagde 911 Turbo S Cabrio met H&R goodies is eigenlijk verplichte kost.

De Porsche 911 Turbo S Cabriolet is een meesterwerkje. Ja ja, de purist wil een 911 GT3 en de échte purist gaat voor een 911 van vóór 1965. Daarna ging het immers toch bergafwaarts, nietwaar?

Maar die 911 Turbo S Cabriolet is zo’n uitvoering waarbij alle kennis en expertise van Porsche toegepast wordt. Werkelijk alles ziet erop: een biturbo-boxer met 650 pk/800 Nm, PDK-automaat, vierwielaandrijving én natuurlijk die vernuftige dakconstructie.

Zo is ‘ie standaard

ET-Waarde

Er is slechts één puntje van kritiek en dat is de ‘stance’ van de auto. Op een of andere manier vinden alle fabrikanten het nodig om de modellen iets te hoog af te leveren. Oh ja, en ook met de wielen iets te ver naar binnen. Dat ziet er namelijk een beetje goedkoop uit. Natuurlijk, je kan er fraaie wielen onder zetten met een iets gunstigere ET-waarde om dat probleem op te lossen.

Of je gaat even bij H&R langs. Deze specialisten op het gebied onderstel-onderdelen hebben namelijk de nodige expertise in huis om de stance net even te verbeteren, zonder dat je erop achteruit gaat qua kwaliteit.

Verlaagde 911 Turbo S

In veel gevallen gaan tuners altijd net eventjes iets te ver. Daarnaast wil de kwaliteit nog weleens te kort schieten. Dat is met H&R gelukkig niet het geval. Deze specialist levert ook ‘OEM’-onderdelen voor diverse fabrikanten. In dit geval hebben ze de 911 Turbo S Cabriolet net even iets perfecter gemaakt.

Dankzij een nieuwe verenset voor de voor- en achterzijde, ligt de H&R 911 Turbo S Cabrio nog iets iets dichter bij de grond. In dit geval zo’n 20 millimeter. Dat is eigenlijk precies goed, niet te veel maar ook zeker niet te hoog. Er zijn twee soorten setjes: een voor de gewone Turbo en eentje specifiek voor de Turbo S.

Om de ‘stance’ nog iets verder te verbeteren, kun je kiezen voor Trak+-spacers. Wederom is er nagedacht over de geometrie, schuurstraal en dergelijke. Dus de wielen staan ietsje verder naar buiten, maar niet te veel. Hoeveel zegt H&R niet, maar we gokken op een centimeter. het is niet zo dat de standaard velgen te ver naar binnen staan bij de 911 Turbo. Wel geeft H&R aan dat de wielen perfect in de kasten passen en ze niet aanlopen.