Villa in Gelderland met waanzinnige oprit en garages

Prima ingericht en netjes afgewerkt, deze garage van een villa in Gelderland.

De ene garage is de andere niet. Het is maar net hoeveel aandacht en liefde je bereidt bent te geven aan de ruimte. Uiteindelijk is het een ruimte waar je blik op wielen slaapt. Je auto zal het een worst wezen of de muren geverfd zijn of niet. Elektriciteit, verwarming en een druppellader kunnen je auto’s wel waarderen. Geloof me.

Maar je weet wat ze zeggen: het oog wil ook wat. Bij een mooie villa met een riante tuin moet de garage ook gewoon in orde zijn. Zeker als autoliefhebber moet het geen probleem zijn je fantasie hier los te laten.

Het is een plek waar je komt om misschien wel dagelijks je favoriete bolide naar buiten te rijden. Dan wil je geen kale, koele ruimte binnenstappen, maar een mooi gedecoreerde garage waarvan je zegt: hier word ik vrolijk van!

Dat zit wel snor bij de garage van deze villa in Gelderland. Het gaat om een wat oudere woning uit 1971. Eerlijk is eerlijk, hier en daar is de leeftijd van het huis wel te zien. Ondanks renovaties is het niet overal tip top. Voorbeeldje: het huis komt met twee badkamers. De ene badkamer is modern en strak afgewerkt, de andere badkamer is vooral heel praktisch ingericht en oogt niet in lijn met de rest van het thema.

Maar we gaan het verdorie hier niet over badkamers hebben. Het autospul is het allerbelangrijkste. In vrijstaande houten garage is plek voor meerdere auto’s. Op de foto’s zien we een 911 Cabrio en een Ferrari F12berlinetta. Er is ook nog een inpandige garage (geen foto’s), waar een wat fantasieloze Porsche op de uitrit geparkeerd staat.

Wat wel echt heel tof is aan dit huis is de oprit. De hekken gaan open en je maakt enkele meters over de oprit richting je woning. Elke keer als je dat doet moet je toch denken, dat heb ik goed voor elkaar! Dat gevoel krijgen kost je 2,1 miljoen euro. Want voor dat bedrag staat de woning te koop op Funda. Weer eens wat anders dan een stadsvilla waarbij je de auto’s moet stapelen.

Met dank aan Marcel voor de tip!