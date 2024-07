Deze 911 op vers kenteken kostte €458.011

De Autoblog Spot van de Week is de gloednieuwe Porsche 992 S/T, de duurste 911 van dit moment.

We dachten dat Porsche alle mogelijke varianten van de 911 wel had gemaakt, maar wisten het toch voor elkaar te krijgen om er nog eentje te verzinnen: de S/T. Terwijl de 992 Mk2 net onthuld is verschijnen nu de eerste exemplaren op de Nederlandse wegen.

Je moet wel goed kijken, want op het eerste gezicht lijkt het ‘gewoon’ een GT3 Touring. De uiterlijke verschillen zijn heel subtiel. Zo heeft de S/T een uitsparing achter de voorwielen, net als de GT3 RS. Verder heeft de S/T een andere ‘grille’ aan de achterkant, met verticale remlichten. Tot slot kun je de auto herkennen aan het subtiele spoilerlipje.

Onderhuids is de S/T echter een GT3 RS. Nu heeft dat niet heel veel om het lijf, want de GT3 RS moest het juist vooral hebben van zijn aerodynamica. Met 525 pk heeft de GT3 RS – en dus ook de S/T – maar 15 pk extra ten opzichte van de GT3. Met 1.455 kg is het wel de lichtste versie van de 992.

Wat de S/T verder uniek maakt is het feit dat deze handgeschakeld is. Dat is de GT3 RS namelijk niet. Uiteindelijk is dit dus wel een heel gaaf pakket, al zijn de verschillen met de ander varianten niet heel groot.

Helaas is het ook de dúúrste versie van de 911. Dit exemplaar kost maar liefst €458.011. En het had nog duurder gekund, want deze auto heet niet het Heritage Design-pakket á €18.485. De eigenaar heeft het subtiel gehouden, met alleen de letters Posche op de zijkant.

Een bijzondere spot is het in ieder geval, aangezien de oplage beperkte is tot 1.963 stuks (uiteraard een verwijzing naar het geboortejaar van de 911). Spotter @bartsmid heeft hiermee daarom de Spot van de Week te pakken en krijgt een mooie Autoblog-pet of – muts thuisgestuurd.

Ook wat bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze 911 S/T op Autoblog Spots!