Villa in provincie Utrecht smeekt om een dikke autocollectie

De eerste auto staat er al, maar wat mag er naast de Mercedes-Benz?

We hebben er weer eentje gevonden hoor. Nou ja, we. Dat is niet eerlijk. Ik kreeg deze als tip in de app van Bart. Bedankt Bart! Want dit is inderdaad een heerlijk pareltje. Het gaat hier om een woning in Bosch en Duin in de provincie Utrecht.

Huis in Bosch en Duin

Als je daar woont heb je niet alleen een prachtige bosrijke omgeving. Je hebt ook nog eens buren met leuk spul in de garage. Kun je meteen samen afspreken om naar Cars & Coffees te gaan op de zaterdag- of zondagmorgen. Alleen dat is al een reden om een huis in Bosch en Duin te kopen.

Deze woning beschikt over een garage waar drie voertuigen geparkeerd kunnen worden. Op de foto’s zien we een klassieke Mercedes-Benz, daar kunnen dus nog twee bolides naast. Deze garage smeekt om een prachtige collectie auto’s, dus verzin maar drie prachtauto’s die hier een plekje verdienen.

Naast de garage is er een riante oprit, waar in dit geval een Range Rover en Porsche buiten geparkeerd staan. Twee praktische auto’s die geen garage nodig hebben joh. Laat maar lekker buiten staan. Mocht de garage voor drie auto’s nou niet voldoende zijn, dan kun je op het perceel van 5.960 vierkante meter vast een plekje vinden om een vrijstaande garage te bouwen. Denken in oplossingen hè.

Voor de rest is het een villa met alles wat je maar wensen kunt. Van een binnenzwembad tot een sauna met stoomcabine. En van een privébioscoop tot een lift in de woning, want de trap nemen is voor paupers.

Het prijskaartje loopt vanzelfsprekend in de miljoenen. Wat het optrekje exact moet opleveren is niet bekend. Een woning om je vingers bij af te likken, dat is zeker! Makelaar Sotheby’s International Realty hanteert een prijs op aanvraag. Koekeloeren kan op Funda.