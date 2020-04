Vilner Challenger Hellcat pakt het allergrootste nadeel aan

De Vilner Challenger Hellcat maakt de Amerikaan Europeser.

Materiaalgebruik en afwerking. Het zijn twee termen die we in de autobranche maar wat graag gebruiken. Het is een soort manier om een goedkope auto die enorm veel waar voor zijn geld biedt, af te doen met iets dat je subjectief lijkt te beleven.

Imitatie-lego

Ondergetekende ondervond dat in de jaren ’90 in Georgia. De huurauto in kwestie was een groene Mercury Cougar, compleet met leer, audio, airco, chromen wielen en dikke 3.8 motor. Maar het was het allemaal net niet. Ondanks dat het apparaat zeker cool was, voelde alles nep en goedkoop aan. Dan zit je gevoelsmatig de hele tijd in een grote bak imitatie-lego.

Knakeninterieur

Veel Amerikaanse auto’s doen het een stuk beter tegenwoordig, maar de Dodge Challenger Hellcat is daar niet een voorbeeld van. De auto heeft gewoon een knakeninterieur. Niet zozeer om dat het een goed bekkende term is, maar waarschijnlijk omdat het budget was voor de te gebruiken materialen.

Vilner

De Vilner Challenger Hellcat moet dat probleem gaan oplossen. Althans, gedeeltelijk. Ze hebben zowel het exterieur als het interieur onder handen genomen. De wijzigingen aan de buitenkant zijn niet spectaculair. De auto is voorzien van een matrode wrap. Dat moet je smaak zijn, maar Demon-sticker is een beetje misplaatst. Een Hellcat is niets om je voor te schamen. DBS badges op een DB9 zijn nergens voor nodig, een Demon-logo op een Hellcat evenmin.

Skai

Maar het is het interieur waar de Vilner Challenger Hellcat zich onderscheidt. Het normale ‘leer’ (dat meer wegheeft van skai) is vervangen door fraai leer van Vilner. Ditmaal niet in compleet psychedelische print, maar juist stemmig zwart met fraaie rode details.

Fraai

Werkelijk alles is aangepast en verfraaid bij de Vilner Challenger Hellcat. Uiteraard de enorme stoelen, inclusief de nieuwe (rode) gordels. Ook de middenconsole, armsteunen, deurpanlen zijn onder handen genomen. Sterker nog: zelfs het dashboardkastje was voor Vilner niet goed genoeg en werd alsnog bekleed met fraai leder.

Grondige make-over

Maar ze gaan verder bij Vilner. De gehele middentunnel is nu ook van leer, terwijl de hemel nu in zwart alcantara is uitgevoerd. Dat geld ook voor de zonnekleppen. Het geheel wordt afgemaakt met afwerking van echt koolstofvezel. Kortom, een grondige make-over van het interieur.

Hoger plan

Met deze modificaties is het grootste nadeel van de Challenger Hellcat aangepakt: het goedkope interieur. Dankzij de Vilner-behandeling staat dat op een veel hoger plan. Het nadeel: een van de traditionele voordelen, de lage prijs, is ook niet meer van toepassing. Je kunt niet niet alles hebben.