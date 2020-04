Dähler Toyota Supra is de Supra die je wil hebben

De Dähler Toyota Supra heeft 120 goede redenen om niet in een standaard Supra te blijven rijden.

Toen bekend werd dat de Toyota Supra veel gebruik van BMW-techniek ging maken, was het even schrikken. Niet omdat BMW motoren zo slecht zijn, maar de vorige generatie Supra (de A80) was namelijk voorzien van een legendarische motor, de 2JZ-GTE.

Zes-in-lijn

De nieuwe Toyota Supra (A90) is wederom voorzien van een zes-in-lijn motor, ditmaal met één turbo. De vorige Supra had 330 pk (in EU-specificatie), de huidige heeft 340 pk. Er is weinig veranderd zou je zeggen. Bij de vorige Supra was het een voorzichtige indicatie en vooral een startpunt: de mogelijkheden waren (en zijn) voor meer vermogen zijn talrijk.

Gevoelig

Gelukkig blijkt de BMW-motor in de Toyota Supra ook gevoelig voor het betere kietelwerk. Niet alleen Japanse tuners komen daarachter, maar ook de Duitse veredelaars. Logisch, want ze werken al jaren met de techniek. Voor de afwisseling zit er nu een Toyota koetswerk omheen. We konden al kennis maken en rijden met de A90 van AC Schnitzer, nu heeft Dähler ook een Supra onder handen genomen.

Stage 1

Dähler is zo’n tuner die zich voornamelijk op het technische aspect. De uiterlijke verfraaiingen dienen vaak een doel. Maar we beginnen even eerst met de motor. Er zijn twee opties mogelijk voor de B58 zescilinder. De ‘Stage 1’-kit gaat van 340 naar 408 pk aan vermogen en 610 Nm aan koppel.

Stage 2

Maar als je toch aan de slag gaat, kies dan de Stage 2-kit. Die is namelijk voorzien van nog meer vermogen en volgens @Wouter wordt elke auto beter van meer vermogen, dus is het waar. In het geval van de Dähler BMW Z4 stijgt het vermogen van 340 pk naar maar liefst 460 pk. Dat is een stijging van 120 pk! Niet verkeerd. De maximale hoeveelheid trekkracht stijgt uiteraard ook mee. De stage 2-kit is namelijk goed voor 660 Nm, ruimschoots voldoende om de achterbanden te geselen.

Perfect

Wat de ingrepen doen met de prestaties wordt niet vermeld, maar reken er maar op dat de Dähler Toyota Supra aanzienlijk sneller zal zijn dan het standaard exemplaar. Die gaat al in 4,3 seconden naar de 100 km/u, dus het wordt alleen maar beter dan dat. Verdere aanpassingen zijn een schroefset voor een betere wegligging, RVS-uitlaat voor een beter geluid en natuurlijk enorme velgen met griprijke Michelins Pilot Sport 4S eromheen. Dit setje is 21″ groot, wellicht iets te veel van het goede. Gelukkig is 20″ ook mogelijk. Dan is de Dähler Toyota Supra helemaal perfect.