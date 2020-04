Iconic Autobody 387 is briljanter dan een restomod

De Iconic Autobody 387 is logischer dan een Singer 911. Misschien wel leuker ook.

Restomods zijn helemaal in en hot. Bedrijven als Alfaholics, Eagle en ICON maken de mooiste kunstwerken. Op basis van een klassieke auto maken de restomodders een geslaagde reinterpretatie.

Er zijn twee merken die er enorm uitschieten: Land Rover en Porsche. Voor de Defender en 911 is er enorm veel mogelijk. Dat is op zich ook wel logisch, ze zijn namelijk heel erg lang in productie geweest. In dit geval richten we ons even op de Porsche restomodders. Bedrijven als PS Autoart, Singer en DP Engineering doen het beter dan ooit, maar moet je wel zo’n auto willen?

Iconic Autobody

Het Britse Iconic Autobody laat zien dat je het beter andersom kan doen. Daar zitten een paar grote voordelen aan. In dit geval nemen we de Iconic Autobody 387. Dit bedrijf draait de rollen om. In plaats van een oude auto met veel te veel moderne onderdelen, hebben ze gekozen voor een moderne auto met een nieuw doch klassiek koetswerk eromheen.

986-generatie

Aanvankelijk werkte Iconic Autobody voornamelijk met de Porsche Boxster van de 986-generatie als basis. Dat was op zich een logische keuze. Ze zijn goed te vinden, onderdelen zijn ruim voorhanden en ze zijn goedkoop. Maar de Britten hebben afscheid genomen van deze basis. Ze beginnen nu wel op leeftijd te raken en ze zijn een tikkeltje traag.

Kosten

Daarbij worden de meeste kosten gemaakt met de verbouwing, niet met de donor-auto. Dus een Boxster voor 10.000 pond kopen en verbouwen voor 58.500 pond is niet zo logisch. Maar de nieuwe basis is de 987. In principe is de 987 een grondige doorontwikkeling van de 986, dus kon men bij Iconic Autobody veel overzetten.

Voordelen

De Porsche Boxster 987 kent eigenlijk alleen maar voordelen als basis. De motoren zijn krachtiger, de wegligging was nog beter en met name het interieur ging er met sprongen op vooruit. Het knappe van de Iconic Autobody 357 Speedster is dat de auto er behoorlijk retro uitziet. Waar je bij deze 2002 conversie op basis van een 135i duidelijk ziet dat de proporties niet kloppen, klopt het hier veel beter.

Details

Vaak hangt het succes van dit soort projecten af van de details. Die lijken in orde te zijn. De ruitjesbekleding is geweldig gekozen en toegepast, de centrale uitlaten doen denken aan de 356 Speedster, evenals de achterklep. De voorzijde toont eveneens zeer klassiek, met die fraaie louvres naast de clignoteurs. En piece de résistance is het ontwerp van de velgen. Die lijken rechtstreeks van een 550A Spyder af te komen.