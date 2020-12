Vilner doet Car SOS na met een Tesla Model X - Autoblog.nl

Net als bij Car SOS, wist ook de eigenaar van deze door Vilner aangepakte Tesla Model X niet dat zijn auto een upgrade zou krijgen.

Het blijft verwonderlijk, Car SOS. Hoe iemand niet doorheeft dat zijn of haar auto – waar vaak een heel persoonlijk verhaal aan vast hangt – wekenlang niet op de vaste plek in de garage staat. Je zou denken dat zoiets niet ‘in de echte wereld’ zou kunnen gebeuren. Als we Vilner moeten geloven, kan dat echter wel.

Een tijdje geleden kreeg het Bulgaarse bedrijf namelijk een mailtje binnen van een vrouw. Enkele weken daarvoor had de familie een Tesla Model X gekocht. Haar man zou daar ‘heel erg veel van houden en zelfs behandelen als een derde kind’. Dus toen ze aan het zoeken was naar een kerstcadeau en Vilner op het internet tegenkwam, duurde het volgens de vrouw niet lang voor ze haar ideale cadeau had gevonden.

Het was volgens Vilner daarnaast voor het eerst dat iemand een complete makeover wilde van een auto, zonder dat de eigenaar er ook maar iets vanaf wist. Nadat Vilner de vrouw vroeg wat voor soort man haar man was (liefhebber van sportauto’s, lange ritten, comfortabele auto’s, individualisme…) kon de tuner aan de slag.

Om te beginnen met die complete makeover waar Vilner het over heeft; zo heel compleet is ie niet. Zoals we inmiddels wel van de Bulgaren gewend zijn, hebben ze alleen maar de binnenkant aangepakt. Wel kan je goed zien dat ze geen half werk hebben afgeleverd. Zo te zien hebben ze praktisch het complete interieur gestript en vervangen met alcantara, koolstofvezel en geperforeerd leer. Het leer in de stoelen en deurpanelen hebben daarnaast een 3D-effect, zoals Vilner het noemt. Het gros van de binnenkant is zwart, al lopen er over de dashboard, middenconsole en stoelen wel roden lijnen. Rood zien we overigens ook aan de buitenkant, op het Tesla-embleem.

Anders dan bij Car SOS, organiseerde Vilner geen grootse onthulling voor de aangepakte Tesla Model X. Ze gaven de auto mee aan de tevreden vrouw, die de auto als vroegtijdig kerstcadeau aan haar man gaf. Die reed een paar dagen later weer naar Vilners werkplaats toe. Niet om zijn ongenoegen te uiten – waar het bedrijf eventjes bang voor was – maar om zijn blijdschap te uiten en te delen. Net als bij dat Britse tv-programma, dus.