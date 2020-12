Dít is de Toyota GR Supra Sport Top met targadak - Autoblog.nl

We zagen al wat digitale tekeningen, maar nu laat Toyota de GR Supra Sport Top in het echt zien.

Toyota kennen we als autoliefhebbers zijnde natuurlijk als een automerk dat in het verleden veel leuke sportauto’s heeft gemaakt. Op dit moment maken er nog maar eentje – de Supra – en komen ze binnenkort met een opvolger voor de GT86. Allebei deze auto’s maakt Toyota niet alleen, maar samen met andere autofabrikanten. En bij die samenwerkingen zien we iets interessants. De GT86 is namelijk een nogal vreemde auto. Zowel Subaru als Scion hebben namelijk hun eigen versie op de markt gebracht, waarbij je een flinke loep nodig hebt om te zien wat er nou precies verschillend is. Natuurlijk zijn de emblemen anders, maar voor de rest? Het maakt eigenlijk helemaal niks uit of je nou voor die GT86 gaat, of voor de BRZ.

Hoe anders is dat bij de Supra. Het lijkt alsof BMW en Toyota daarin een duidelijk contract hadden. Toyota is verantwoordelijk voor de coupé, BMW maakt er met de Z4 een roadster van. Dat is voor een paar jaar goed gegaan, maar nu lijkt Toyota het toch niet te kunnen laten…

Voor de digitale SEMA Show hebben ze namelijk de GR Supra Sport Top getoond. Het is een dakloze variant van de Heritage Edition die Toyota vorig jaar liet zien. De werkmannen en -vrouwen hadden heel simpel het dak van de Supra kunnen zagen en de rest van de uitgetrokken projecttijd in de kroeg kunnen zitten, maar ze hebben er wel iets meer werk in gestoken dan dat. Het is namelijk niet zomaar een ‘open’ Supra, maar een ware targa-Supra met twee losse dakdelen. Deze dakhelften kunnen weer in de kofferbak van de Toyota worden gestopt. Toch wel handig als het onderweg begint met regenen.

Een groot deel van een auto’s stevigheid zit echter in het dak verwerkt, dus om de karakteristieken van de Supra enigszins te behouden, gingen ze ook op dat vlak aan de slag. Veel details geven ze hier niet over, alleen dat ze ‘grote delen van het frame hebben versterkt’.

Verder hebben ze niet heel veel aan de Supra gedaan, naast de spiegelkappen die dezelfde kleur hebben als de stoelen. “Om zo een stukje van de binnenkant naar de buitenkant te brengen”, zeggen ze. De flinke spoiler en ronde achterlichten komen van die eerder genoemde Heritage Edition.

Geïnteresseerd in deze Supra? Dan zal je de Japanners wel heel lief aan moeten gaan kijken. Want net zoals we eerder meldden, gaat het hier om een concept speciaal voor de SEMA Show. En waarschijnlijk zal BMW niet al te blij zijn als ze deze daadwerkelijk in productie nemen.