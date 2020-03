Vilner vilt een Land Rover Discovery

….en kleedt hem opnieuw aan.

De Land Rover-klanten die zich niet dagelijks in ruig terrein begeven, maar in plaats daarvan in alle comfort door de stad willen rijden hoeven meestal niet lang na te denken. De Range Rover voorziet in al je behoeften. Het is dan ook een buitengewoon populaire auto bij de degenen met een bovenmodaal inkomen. Sommigen willen nog wat extra opvallen, wat de Range Rover tevens een geliefd tuningobject maakt.

Dit alles geldt in veel mindere mate voor de Discovery. Daarom is het opvallend dat de auto die we hier zien geen Range Rover is. De behandeling die deze auto gekregen heeft is namelijk iets wat je zou verwachten op het topmodel van het Britse merk.

Wat voor behandeling heeft deze Discovery dan gekregen? Wel, het Bulgaarse Vilner heeft de SUV helemaal opnieuw aangekleed. Het resultaat zal niet onopgemerkt blijven: je waant je bijna in een Aston Martin of een Bentley.

Het standaard zwarte leer is vervangen door lichtbruin leer. Alle stoelen zijn voorzien van een diamantpatroon van geperforeerd leer. Verder is de hemel bekleed met alcantara. Om het plaatje compleet te maken zijn de deuren voorzien van houten panelen. Dit alles zorgt voor een complete metamorfose van het interieur.

Het valt niet direct op, maar deze laatste foto verraadt dat we hier te maken hebben met een Discovery van de vorige generatie. Blijkbaar was de eigenaar behoorlijk gehecht aan zijn auto. Hoeveel de Vilner-behandeling gekost heeft is niet bekend, maar reken maar dat het een flinke investering is. Het is dus niet aannemelijk dat veel Discovery-eigenaren dit voorbeeld zullen volgen.