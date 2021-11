Skoda Slavia heeft 150 pk en 521 liter

Precies wat je wil toch? De Skoda Slavia is weer eens een typisch Tsjechisch hoogstandje.

Het is op zich wel grappig dat in de Volkswagen Group er een merk is dat Volkswagen heer, maar dat dat niet de heuse wagen voor het volk is. Want dat is ontegenzeggelijk Skoda. Het begon ooit als een zuiver budgetmerk van Volkswagen, maar groeide uit tot een volwaardig automerk.

De tactiek van het merk is eenvoudig doch effectief. Strakke, ietwat sobere auto’s met voldoende ruimte, handige voorzieningen en meestal net iets oudere techniek van Volkswagen. Combineer dit met een aantrekkelijk prijskaartje en het mag geen verrassing zijn dat Skoda’s in veel landen populair zijn.

‘Opvolger’ Rapid

Een van die landen is, eh, India! Daar wordt namelijk vandaag de nieuwe Skoda Slavia onthuld. De Slavia is een typische sedan zoals je ze mag verwachten van de Tsjechische fabrikant. Je zou de auto kunnen zien als een soort opvolger van de Skoda Rapid. De naam Slavia komt van de eerste fiets die Laurin & Klement (die oprichters van Skoda Auto) produceerden.

De Skoda Slavia is een soort sedan-versie van de Skoda Fabia, die onlangs voor Europa onthuld is. Mocht de Slavia je bekend voorkomen aan de zijkant, dan kan dat kloppen. Stiekem is het een Volkswagen Virtus met een Skoda-neus erop geplakt. Om even een idee te krijgen van de auto. De Slavia is 4,54 meter lang, 1,72 meter breed en 1,49 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,65 meter. Voor de broodnodige context, dat is aanzienlijk meer dan de eerste generatie Skoda Octavia.

Bagageruimte Skoda Slavia

Die grote sedan-kont is niet bijzonder fraai, maar wel functioneel. Er is namelijk 521 liter beschikbaar! Als je de banken neerklapt, is er zelfs 1.050 liter beschikbaar. Dat is niet verkeerd voor een B-segment sedan. Alhoewel, je kunt je afvragen nog een auto van vierenhalve meter en een wielbasis van 1,65 meter nog wel een B-segmenter is.

In technisch opzicht zijn er twee aandrijflijnen mogelijk voor de Skoda Slavia. Het begint met een 1.0 TSI driecilinder. Deze is goed voor 115 pk en 175 Nm. Deze kun je krijgen met een handgeschakelde zesbak of zestraps automaat. Een stapje hoger staat de 1.5 TSI viercilinder. Deze levert 150 pk en 250 Nm. Standaard heb heeft deze Skoda Scala een zesbak, een zeventraps DSG is optioneel. Of de Skoda Slavia naar Nederland komt, is niet bekend. Waarschijnlijk niet, B-segment sedans hebben het traditioneel erg zwaar in Nederland.