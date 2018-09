Vingers in de oren! Deze driewieler maakt 12.000 toeren

Werkelijk gestoord, dit apparaat.

Bij sommige daden moet je de motieven niet in twijfel trekken, maar ze juist omarmen. Dit is waarschijnlijk exact wat de organisatie, de media en het publiek bij de Britse Retro Rides Gathering hebben gedaan. Toen daar ineens een ernstig aangepaste Reliant Rialto op kwam dagen en zelfs meedeed aan de heuvelklim, stonden ze ongetwijfeld versteld van dit unieke verschijnsel.

Deze merkwaardige machine is het geesteskind van de klaarblijkelijk prettig gestoorde Engelsman George Rogers. In tegenstelling tot ex-Top Gear-presentator Jeremy Clarkson heeft Rogers een onverklaarbare voorliefde voor de Britse driewielers van Reliant. De Rialto, de opvolger van de notoire Reliant Robin, is zijn voertuig naar keuze.

Waar de puristen de auto zo goed mogelijk in perfecte staat proberen te houden, vind Rogers dat het anders moet. Zijn Rialto heeft niet alleen een spoiler en andere velgen gekregen, daarnaast is hij fysiek ook nog eens uitgebouwd. De echte magie bevindt zich echter onder de motorkap. Hier vinden we geen saaie vier-in-lijnmotor, maar het 110 pk sterk blok uit de Honda CBR1000 Hurricane. Je weet wel, die tweewieler uit de jaren ’80 en ’90.

Nu klinkt dit in theorie niet als een dijk vermogen, maar dit zal in de praktijk zonder meer anders aanvoelen. De Rialto weegt, zelfs met zijn aanpassingen, minder dan 500 kg. Natuurlijk wordt hij op een parcours tegengehouden door het feit dat hij maar drie wielen heeft, maar wie op zoek is naar een adrenalineboost, zal zich zeker thuisvoelen achter het stuur van de legergroene driewieler. Is het niet om de snelheid, dan is het wel om het geluid van die 12.000 toeren per minuut.