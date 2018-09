Dit horloge is alleen voor zéér welvarende benzinesnuivers

En dat menen we.

Op de een of andere manier bestaat er een merkwaardige verbinding tussen autoliefhebbers en horlogefans. Ondergetekende begrijpt het verwantschap nog steeds niet helemaal, maar duidelijk is wel dat het in beide gevallen kan gaan om een dure hobby. De UR111C van Urwerk is een geweldig voorbeeld van wat er gebeurt als deze twee werelden zich mengen.

Hoewel we op het eerste gezicht geen kenmerkende details herkennen, zoals we dat bij merk-gerelateerde klokken eerder wel zagen, is de UR111C wel degelijk geïnspireerd door auto’s. Urwerk heeft naar eigen zeggen namelijk de ambititie de exotische Italiaanse hypercarfabrikant onder de klokkenmakers te worden. Door merkwaardige vormen en onderdelen uit de autowereld in haar horloges te verwerken, willen ze zich onderscheiden van andere mechanische horlogemakers. Hierbij kun je denken aan olietemperatuurmeters en luchtinlaten.

De UR111C is een hypergecompliceerd, zelfopwindend uurwerk dat enigszins lijkt op de bovenzijde van een motorblok. Het horloge heeft niet alleen analoge cijfers waarop je de tijd af kunt lezen, tegelijkertijd heeft hij digitale cijfers om de tijd te weergeven. Het is een ongekend gedetailleerd instrument, bestaande uit talloze onderdelen die slechts enkele millimeters groot zijn. Het ‘glas’ is van saffierkristal en het horloge kan tot 30 meter diep onderwater.

Dit alles komt wel tegen een behoorlijke prijs. Urwerk vraagt 130.000 Zwitsers franken (~ 115.000 euro) voor het horloge.