Viraal! Het Coronavirus bedreigt F1 kansen van Ferrari

Na de wintertests geven velen toch al niet veel voor Ferrari’s F1 kansen. Het Coronavirus COVID-19 gooit nu echter nog even wat extra roet in het eten.

Waar een klein strengetje RNA groot in kan zijn. We hebben al zoveel gehoord over het Coronavirus in de afgelopen weken, dat we een beetje Corona-moe zijn. Doch hoewel wij misschien klaar zijn met het virus, is het virus nog niet klaar met ons. De op de grens van leven balancerende entiteit heeft zich al flink verspreid in Europa, maar vooral Italië is zwaar getroffen. Tsja, geef dat virus maar eens ongelijk. Wie wil er nou niet resideren in het land van Ferrari en Spaghetti. Voor Ferrari’s F1 kansen is dit echter potentieel slecht nieuws.

De Italiaanse regering is namelijk bezig met een heuse crackdown jegens Corona. In een flink stuk van het land zijn nu Resident Evilesque maatregelen getroffen. In deze regio’s geldt: je mag er niet in en je mag er niet uit. En gezien het onderwerp van dit bericht raad je het al: Ferrari is smack dab in het midden van het gebied dat hard viraal gaat gesitueerd. Dat is dus best lastig als je de hele wereld over moet reizen als F1 team.

Gelukkig voor Ferrari is de verwachting dat het op korte termijn wel mee zal vallen. Een aantal monteurs waren al afgereisd naar Australië en de rest is vlak voor de maatregel inging vertrokken. Tenminste, als het goed is. Maar, de nieuwe regel geldt tot minimaal drie april. Het is dus even de vraag hoe dit verder gaat. Mogen die monteurs dadelijk niet terug?

Omdat het Italië is, geldt er overigens wel een uitzondering op de regel. Als reizen per se noodzakelijk is voor professionele redenen, de persoonlijke gezondheid of uitzonderlijke gevallen dan is er wel iets mogelijk. En daar Ferrari de trots van Italië is, kunnen we ons voorstellen dat die ‘professionele redenen’ al snel gevalideerd worden door de machthebbers.

Desalnietteplus is dit hele gebeuren natuurlijk geen goed nieuws voor Ferrari’s F1 kansen. En potentieel is het ook slecht nieuws voor de F1. De rechtenhouder van de sport gaf immers eerder al aan dat races alleen doorgaan als alle teams er kunnen zijn. Overigens heeft Alpha Tauri voorlopig minder pijn: hun hoofdkantoor ligt net buiten de danger zone…