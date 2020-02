Audi hun ‘Coronavirus-probleem’ blijkt gewone vertraging

Hé Audi, niet gaan sjoemelen met excuses.

Het Coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Chinese steden worden volledige spookregio’s en er heerst een angst voor Chinese import. Dat laatste is even belangrijk. Verschillende autofabrikanten hebben al aangegeven dat het Coronavirus voor productieproblemen zorgt. Dus is het makkelijk om de ziekte van alles de schuld te geven. Zoals de productiestaking in de Brusselse Audi-fabriek: op de productielijn van de e-tron is er een tijdelijke stilte. Als Audi kun je nu heel makkelijk zeggen: Coronavirus!

Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen: dat heeft Audi niet gedaan. Het zijn geruchten die de stop afgelopen donderdag toewezen aan het virus. De Audi e-tron zou afhankelijk zijn van toelevering vanuit China. Zoals eerder al gelinkt is dat waar Volvo, maar ook Tesla, Hyundai en eigenlijk überhaupt een groot deel van de hele Chinese auto-industrie. Audi zou aan dit rijtje toegevoegd worden, maar dat is dus niet waar, zo meldt HLN.

Er is een vertraging, en het heeft ook te maken met een probleem van de toelevering van onderdelen. Maar het heeft met iets anders te maken dan de Chinese leveranciers. Wie de recente berichtgeving heeft gevolgd zal het kunnen voorspellen: het is nog steeds een probleem met de toelevering van accu’s. De li-ioncellen moeten vanuit Polen komen, bij LG Chem vandaan. Audi bevestigt noch ontkent dat de Poolse fabriek achter hun huidige problemen zitten.

Opgelucht ademhalen dus: geen Coronavirus in je elektrische Audi. De productie in Vorst is momenteel mondjesmaat door andere redenen. Voor Audi was het wel makkelijk geweest om de ziekte de schuld te geven, maar dat doen ze dus niet. Gelukkig maar…