Melkkoe! Politie koopt extra auto’s om ‘100’ af te dwingen

Dus toch. Ondanks eerdere berichten die duidden op het tegendeel, gaat de politie extra auto’s kopen om meer geld binnen te halen na de overgang naar ‘100’.

Het gaat bijna echt gebeuren. Al enkele maanden geleden stak VVD onder invloed van de milieugekkies in de tweede kamer een dolk in de rug van de Nederlandse automobilist. Die moest maar eens extreem langzaam gaan rijden, teneinde de wereld te redden. In de praktijk zal dit natuurlijk een verwaarloosbaar effect hebben op de CO2 uitstoot. Maar die peperdure borden met ‘100’ erop komen er toch. Vanaf deze week gaan we de pijn echt voelen. Over vier dagen worden de eerste nieuwe borden geplaatst. De maandag erna geldt de nieuwe regel overal.

Afgelopen week bleek uit een enquête dat een groot deel van de Nederlanders niet van plan is zich te houden aan de nieuwe betutteling. De overheid probeert de nieuwe regel ook te verkopen als een vorm van extra veiligheid. Maar ja, dat gelooft natuurlijk niemand nadat we op dezelfde mooie, brede wegen jarenlang veel harder hebben gereden dan ‘100’. Maar liefst de helft van de bestuurders geeft nu al aan van plan te zijn de nieuwe regel te breken. Een mooi staaltje burgerlijke ongehoorzaamheid dus. If the rules are stupid, break them!

De belangrijkste reden om wel te voldoen aan de eisen van Jesse en Rob, is het vooruitzicht een peperdure boete te incasseren. De bedragen daarvan zijn in Nederland immers vrij draconisch. De overheid had echter eerder aangegeven dat het niet van plan was meer manschappen en materieel in te zetten om onschuldige burgers te pakken. Doch helaas, zoals wel vaker, hebben ze ons keihard voorgelogen.

Volgens het AD gaan onze mensen in blauw namelijk wel degelijk proberen ons extra geld af te troggelen. Er worden 50 tot 100 extra onopvallende surveillanceauto’s aangeschaft. Die moeten er voor zorgen dat de ‘pakkans’ groter wordt. Durf je dan nog maar eens uit de dwangbuis te wagen. De volgende stap is al in ontwikkeling. Naar verluidt werkt de overheid aan een middel in het drinkwater, zodat we allen vegetariër worden.

Image-Credit: F12berlinetta via autojunk.