Dahler BMW M850i Cabrio maakt dakloze M8 overbodig

De Dahler BMW M850i is daarmee een voordelige keuze.

Dankzij ‘downsizing’ hebben liefhebbers van prestaties veel gewonnen. Auto’s hebben vaak aanzienlijk meer vermogen en gaan sneller dan voorheen. Ook zijn ze veel makkelijker op te voeren. Maar niet alles is perfect. Deze Dahler BMW M850i geeft aan waar het probleem zit.

4.395 cc

De Dahler BMW M850i is in principe een M850i die nogal gekieteld is. Aangezien het een turbomotor betreft, is er redelijk makkelijk meer vermogen uit te halen. Zowel de M850i als de M8 hebben een 4.395 cc grote V8 in het vooronder liggen. In beide gevallen zijn de motoren voorzien van twee turbo’s. Het scheelt tegenwoordig allemaal niet zo heel erg veel. Vroeger had de 650i een V8 en de M6 een V10, om maar te zwijgen van de Alpina B6 met mechanische compressor. Toen had je nog smaakjes en verschillende ‘karakters’.

Dahler M850i Cabrio

Voordat we afdalen, terug naar de Dahler BMW M850i Cabrio. De Duitse tuner kennen we nu al een tijdje. Hun stijl is behoorlijk ingetogen. In de meeste gevallen pakken ze de techniek aan, qua uiterlijk zijn de wijzigingen minimaal. Een paar maanden geleden hadden ze de coupé-versie (G15) van de M850i onder handen genomen, nu is het tijd voor de Cabriolet (G14).

Stage 1

Voor meer vermogen is er de cryptisch omschreven Stage 1-kit van Dahler. Deze zorgt ervoor dat het vermogen stijgt van 530 pk naar 637 pk. Het koppel stijgt vrolijk mee, van 750 Nm naar 850 Nm. De Dahler BMW M850i Cabrio heeft dus iets meer vermogen (9 pk) en flink meer koppel (100 Nm) dan de standaard M8. Voor wie nog meer vermogen wil, er komt ook een Stage II kit aan voor de M850i. Dan heb je niet evenveel vermogen als een M8, maar zelfs méér. Hoeveel pk’s het gaan worden, maakt de Duitse tuner niet bekend.

Redelijk netjes

De Dahler BMW M850i Cabrio is verder redelijk netjes gehouden. Hij getuned, maar het is netjes gedaan. De 8 Serie staat wat lager op zijn buik dankzij nieuwe (kortere) veren. De velgen meten 21″, maar zijn er niet té groot uitgevallen. Het zijn overigensn geen ingekochte Vossen-wielen ofzo, Dahler maakt ze zelf! Ook als het gaat om remmen, uitlaten en andere upgrades kun je bij de Duitsers terecht. Met name die uitlaat zijn we benieuwd naar. Die N63 (uit de M850i) klinkt toch wat beter dan de wat hees klinkende S63 uit de M8. Mocht je denken: wat kunnen ze met de M8? Die pakken ze binnenkort aan. Er is uiteindelijk altijd een overtreffende trap.