Achtervolging van meer dan 100 km over de A12

Deze achtervolging op de A12 duurde te lang voor een YouTube-filmpje.

Regelmatig deelt de politie via YouTube spectaculaire achtervolgingen. Waar je vroeger een week moest wachten op een nieuwe aflevering van Blik op de Weg, is het nu de politie zelf die regelmatig laat zien waar ze mee te maken krijgen. Deze aflevering gaat wat langer duren denk ik.

Gistermiddag was er wel een heel lange achtervolging op de A12. Dat ga je niet onbewerkt in een filmpje van 5 minuten krijgen. Een autodief had geen zin om te stoppen en poogde via de A12 te ontsnappen richting Duitsland.

Het begon allemaal in Den Haag, waar de politie een melding kreeg over een gestolen auto. In plaats van een gesprekje met de politie ging de verdachte ervandoor. Plankgas over de A12 richting het oosten van het land. Snelheden liepen op tot meer dan 200 km/u. De Gelderlander meldt dat de verdachte onderweg spullen uit het raam gooide.

Een domme poging, want de politie had ook de helikopter in de lucht. De achtervolging duurde meer dan 100 kilometer. Je kunt je voorstellen hoeveel gevaarlijke situaties er zich in die 100 kilometer hebben voorgedaan. De politie vond het dan ook welletjes. Agenten moesten zelfs waarschuwingsschoten lossen.

De autodief had bijna de A12 uitgespeeld. De snelweg is ongeveer 137 kilometer lang en loopt via Den Haag naar Utrecht richting Arnhem. Eenmaal over de grens is het de A3 in de richting van Oberhausen.

Uiteindelijk was het de autodief zelf die een fout maakte. Bij knooppunt Velperbroek stond het verkeer stil voor een rood licht. Een obstakel voor de dief, want hij ramde een stilstaande vrachtwagen. Einde verhaal. De autodief wist niet langer te ontkomen en de politie

Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij deze dollemansrit. Nou ja, de gestolen auto in kwestie dan. Maar das geen persoon. De verdachte zit nu wel achter slot en grendel. De politie heeft een onderzoek gestart.