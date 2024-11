Belgische minister is klaar met trajectcontroles

Flitsers zijn voor de veiligheid, niet voor een extra zakcentje.

België heeft meer trajectcontroles dan welk Europees land dan ook. Volgens Flitsmeister werden er afgelopen zomer op 941 trajecten gecontroleerd op de snelheid van weggebruikers. Dat is meer dan nummer 2, 3, 4 en 5 in het lijstje van meeste trajectcontroles bij elkaar opgeteld. De minister van Mobiliteit in België, Annick de Ridder, wil af van de koppositie.

Waarom staan er zoveel trajectcontroles in België?

Dat er zoveel trajectcontroles staan in België is makkelijk te verklaren. Sinds februari 2021 kunnen gemeenten zelf kleine boetes uitdelen. Onder deze boetes valt ook de straf voor het overschrijden van de maximumsnelheid met maximaal 20 km/u. Extra lekker voor de gemeenten: de opbrengst uit deze boetes gaat naar het lokale bestuur. De inkomsten moeten dan wel geïnvesteerd worden in verkeersveiligheid, maar daardoor heb je elders wel weer geld over.

Belgische gemeentes grepen hun kans en plaatsten controle na controle. Volgens de Vlaamse krant HLN stonden er in september 2023 nog 160 flitsers in Vlaanderen. Da’s al best behoorlijk, want hier in Nederland hebben we er maar 74. Maar daar houdt het niet op in België. Het aantal zou alleen al in Vlaanderen zijn gegroeid naar 350 trajectcontroles.

Safety first

Volgens De Ridder is het geen slechte zaak dat gemeentes zelf boetes mogen uitschrijven en het boetebedrag kunnen innen. ”Maar het moet altijd de verkeersveiligheid dienen, en dat willen we gaan evalueren”, zegt De Ridder tegen VRT NWS. Zij vindt dat je controles alleen op ”de meest kwetsbare plekken” moet inzetten.

Je kunt je voorstellen dat de gemeenten het hier niet mee eens zijn. En jawel, de lokale bestuurders willen de trajectcontroles graag houden. “In het begin waren er zeer veel overtredingen, nu zien we dat dat vermindert. Veel meer mensen houden zich nu aan de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur”, zegt de burgemeester van Boortmeerbeek. In dit plaatsje verdiende de gemeente in 2023 gemiddeld 197 euro per inwoner aan boetes.

Uit het bericht dat we eerder vandaag publiceerde over de flitsmarathon in België nemen we aan dat een deel van de lezers het eens is met de burgemeesters. Houd je gewoon aan de regels, dan krijg je geen boetes. Fair enough. We zijn benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek. Zou de minister het echt voor elkaar krijgen om het aantal trajectcontroles naar beneden te halen?

Foto: Mercedes G-klasse van de Belgische politie in het wild gespot door @olbobo via Autoblog Spots