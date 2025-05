De nieuwe Defender is nu ook een dieselbeuker

Land Rover lepelt een heerlijke dieselmotor in de vernieuwde Defender. Maar er is meer te vertellen.

De huidige generatie Defender is na al die jaren nog steeds een knappe verschijning. Dat weten ze bij Land Rover ook wel, want JLR heeft de vernieuwde Defender gepresenteerd, maar het uiterlijk is nauwelijks anders. Never change a winning team.

Het autoconcern koos voor subtiele aanpassingen aan het exterieur, maar er is ook nieuws in vorm van een dikkere dieselmotor. Laten we het daar maar meteen over hebben, het gaat hier om de D350. Dit zes-in-lijn diesel levert een stevige 350 pk en vervangt daarmee de eerdere D300-variant. Met de Nederlandse belastingen is dit een geplaagde variant, maar zo’n zescilinder dieselbeuker past natuurlijk perfect bij een auto als de Defender.

In het interieur heeft de vernieuwde Defender ook wat upgrades gehad. Centraal op het vernieuwde dashboard tref je voortaan een groter 13,1-inch touchscreen aan. Ook nieuw is de Driver Attention Monitor, die via slimme camera’s voortdurend je alertheid controleert en je op tijd waarschuwt. Kan overigens best irritant zijn bij sommige Koreaans of Japanse auto’s, hopelijk werkt het wel jofel in de Defender.

Daarnaast introduceert Land Rover voor het eerst Adaptive Offroad Cruise Control. Jazeker! Deels autonoom door ruig terrein rijden. Want waarom is adaptieve cruise control alleen voor het asfalt oké? Het systeem stemt automatisch de snelheid af op de omstandigheden.

Dan nog even de verplichte nieuwigheden. Denk aan vernieuwde koplampen, verzonken donkere achterlichten en nieuwe kleuren zoals Woolstone Green en Borasco Grey. Yada yada.

De Defender OCTA is er ook nog steeds, driewerf hoera. Uitgerust met de 635 pk 4.4-liter twin-turbo V8 van BMW. De vernieuwde Defender krijgt als Octa nieuwe kleuren en er komen nieuwe opties verkrijgbaar zoals Chopped Carbon Fibre accenten en gesmede 20-inch velgen.

Met deze update kan de Defender er weer een paar jaar tegenaan. Nog steeds verkrijgbaar als 90, 110 en 130 in combinatie met een diesel of benzinemotor. Geen grote vernieuwingen of een stevige facelift. Wel de puntjes op de i.