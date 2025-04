Mansory RS Q8 is klaar voor Enzo Knol

Maar is Enzo Knol ook klaar voor de Mansory RS Q8?

Jaren geleden kwam Mansory al met een heftig pakketje voor de dikste Audi SUV. Met de facelift van de RS Q8 ging niet alleen Audi, maar nu ook Mansory nog een stapje verder. Want dit is een aanslag op je ogen.

Enzo Knol is wel fan van de tuner, getuige zijn Lamborghini Urus. Misschien is dit een leuke auto om de Urus op termijn op in te ruilen? Wel wat bescheidener natuurlijk, zo’n Audi Mansory. Kuch kuch.

De pre-facelift RS Q8 had bijzonder gevormde uitlaten, die op de originele plaats zaten van een standaard model. Dat heeft de tuner nu anders gedaan. Mansory monteert een centraal uitlaatsysteem, wat een beetje doet denken aan de Lamborghini Urus. Niet eerder leek de ooit zo zakelijke Audi zo sterk op zijn broer.

De V8 met twee turbo’s kon natuurlijk ook niet onaangeraakt blijven. De achtcilinder kreeg een flinke upgrade. Nieuwe turbo’s, verstevigde druklagers, downpipe zonder katalysatoren (succes bij de APK), nieuw luchtfilter, intercooler, het uitlaatsysteem, ECU en ga zo maar door.

Dit alles zodat je gewoon veilig 50x achter elkaar Launch Control kunt doen zonder problemen. Het resultaat is 1.000 pk en een schofterige 1.250 Nm aan koppel. Arme, arme versnellingsbak.

Eerlijk is eerlijk. Het vermogen past nu wel bij het schreeuwerige uiterlijk van de Mansory Audi RS Q8. De vraag die dan bij je naar boven komt is: wie koop dit dan? Nou, Enzo Knol bijvoorbeeld.

Maar er zijn natuurlijk nog veel meer klanten die de exotische manier van tunen in de stijl van Mansory zien zitten. De tuner bestaat al jarenlang en opereert in het hogere segment. Als niemand het zou kopen, zouden ze ook niet meer bestaan. Kortom, er is een markt voor dit soort drek. En Mansory neemt graag je order aan om een Audi RS Q8 facelift te verbouwen.