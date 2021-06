Vliegproblemen voor Bottas, mist voorbereiding GP Bakoe - Autoblog.nl

Het zit die arme Valtteri Bottas ook niet mee hè? Nu heeft hij weer problemen met zijn vliegtuig en mist hij een deel van de voorbereidingen van de GP van Bakoe.

We raken niet uitgeschreven over Valtteri Bottas. Wisten we vanmorgen al te vertellen dat hij wellicht deze zomer aan de laan uitvliegt bij Mercedes, nu vliegt hij even helemaal niet. De Fin heeft onderweg naar Bakoe voor de GP daar namelijk problemen met zijn vliegtuig en zit nog altijd vast op het vliegveld van Helsinki. Wat er exact aan de hand is met zijn huidige vlucht, is niet bekend, behalve dan dat het vliegtuig nog altijd aan de grond staat.

De persmomenten in Bakoe zijn vandaag al

Dus die gaat Bottas sowieso missen. Al vindt hij dat met alle geruchten over zijn toekomst misschien helemaal niet erg. Want om iedere keer maar geconfronteerd te worden met het feit dat je eruit gekickt gaat worden bij je team, gaat op den duur ook vervelen. Is ook niet goed in de aanloop van de GP van Bakoe.

Vrije training niet in gevaar

Bottas reageert vanuit Helsinki dat hij er vanuit gaat dat hij vanavond alsnog in de Azebeidzjaanse hoofdstad arriveert. Hij heeft een andere vlucht geboekt en die vertrekt wat later. De eerste vrije training voor de GP van Bakoe is morgenochtend om 10:30, dus dat zou hij in principe moeten halen.

Voorbereidingen zijn cruciaal voor Bottas

Want om het nog maar even te herhalen, Valtteri Bottas staat er niet echt florissant voor. Van de vijf races finishte hij drie keer als derde en haalde hij twee keer het zwart-wit geblokt niet. Dat resulteert in een -voor Mercedes- teleurstellende vierde plek in het kampioenschap, 54 punten achter teamgenoot Hamilton en 58 achter de leider Max Verstappen.

Nou doet Bottas het over het algemeen wel aardig tijdens de GP van Bakoe, maar een verstoorde voorbereiding is voor niemand leuk.

Zelfs niet voor de non-flying Fin.