Te koop: Een verlaagde Land Rover Defender - Autoblog.nl

Rest alleen de vraag, waarom zou je een verlaagde Land Rover Defender willen?

Sommige dingen doe je niet. Omdat het nutteloos is, of omdat het gewoon nergens op slaat. Bijvoorbeeld alcohol uit bier halen. Suikervrije suikerspinnen eten. Naar de muziek van Shakira luisteren zónder beelden erbij. Een Ferrari kopen en er alleen maar mee rondrijden op een kruispunt in Laren. Een Big Mac bestellen zonder saus. Op vakantie gaan naar een warm land en alleen maar binnen zitten.

Of voor je plezier kijken naar Oranje, nog zo iets. Dure hardloopschoenen kopen voor Lucille Werner. Of een Land Rover Defender verlagen. Doe je niet, want volstrekt zinloos.

Toch is er iemand die deze exercitie is aangegaan en heeft besloten zijn Land Rover Defender te voorzien van een flinke verlagingsset. En om het af te maken zit er ook een setje lichtmetaal op van minimaal 20 inch. Lekker in het terrein…

Maar dat is nog niet alles

Want de huidige eigenaar van deze LaRo heeft besloten helemaal ‘hotrod’ te gaan op de terreinwagen en heeft ook meteen de koets maar gechopt. Nog een USP van deze normaal zo brute no-nonsense-machine om zeep geholpen, want met het verlagen van de opbouw verlies je ook flink wat ruimte. Waarom? Wij weten het ook niet.

Is er dank niks positiefs te melden?

Jawel hoor, want al kun je de modificaties zinloos noemen, het ziet er wel knap uit. Er is met zorg te werk gegaan, zoals dat zo mooi heet. De verkoper zegt er zelf het volgende over.

“Het betreft een compleet opnieuw opgebouwde unieke Land Rover Defender 90. Voorzien van verlaagde opbouw, verlaagde bodemplaat. Binnenzijde afgewerkt met veel handgemaakte delen, kuipstoelen en zwarte hemelbekleding. De motor is een 3.9 liter V8 voorzien van RVS uitlaatsysteem op maat van EPS. De wagen is 95% klaar en heeft een paar kleine zaken om af te werken”.

En hij is dus te koop

Je kunt de verlaagde Land Rover Defender oppikken bij BVA Auctions. Mocht je het niet weten, dat is een veilingssite en daar kun je dus bieden. Het huidige bod staat op 10.000 euro en de veiling sluit aanstaande 9 juni om 18:05 uur.

Met dank aan Kreukelzone voor de tip!