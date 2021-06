BMW M4 GT3 laat definitief zijn gezicht zien - Autoblog.nl

BMW trekt het doek van de nieuwe M4 in GT3-uitmonstering.

Na de M6 GT3 komt natuurlijk de… ja, wat komt er dan eigenlijk? De M6 is namelijk verdwenen en is in feite opgevolgd door de M8. Toch komt er nu geen M8 GT3. BMW kiest voor een maatje kleiner in de GT3-klasse: de M4 GT3. Alhoewel dat maatje kleiner niet helemaal waar is. Maar daar komen we zo op terug.

De nieuwe M4 GT3 hadden we al eerder voorbij zien komen, maar de auto was altijd nog gehuld in een soort van camouflage. Deze week staat in het teken van de 24 uur van de Nürburgring en BMW acht de tijd rijp om nu de definitieve versie te onthullen.

Volgens BMW is de M4 GT3 is makkelijker te besturen en te bedienen in vergelijking met de M6 GT3. De amateur-coureurs moeten nu dus beter met de auto overweg kunnen. Ook qua kosten is de auto iets laagdrempeliger geworden, zowel qua onderhoud als qua aanschaf. Wat dat laatste betreft: BMW’s nieuwste circuitwapen heeft een netto vanafprijs van €415.000.

De M4 GT3 perst 590 pk uit de zescilinder. Dat is 80 pk meer dan de M4 Competition. De Ricardo-versnellingsbak uit de straatauto heeft plaatsgemaakt voor een Xtrac-versnellingsbak.

Dan de afmetingen: in tegenstelling tot wat je zou verwachten is de M4 GT3 niet kleiner dan de M6 GT3. Sterker nog: de M4 GT3 is met een lengte van 5,02 meter iets langer dan zijn voorganger. De wielbasis

Net als bij de straatauto is er overigens ook een Competition-uitvoering van de M4 GT3. Wat dat precies inhoudt vermeldt BMW niet, alleen dat het ‘handige features’ zijn. Klanten die hiervoor opteren krijgen ook een dagje training in de M4 GT3 simulator van BMW.

De BMW M4 GT3 is nog steeds niet helemaal klaar. BMW moet nog wat laatste testwerk verrichten voordat de auto echt het circuit op kan. 26 juni zal de auto voor het eerst in actie komen tijdens de Nürburgring Endurance Series.