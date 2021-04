Voel je een dictator voor een prikkie met deze Pullman - Autoblog.nl

Bij Domeinen staan niet één, maar twee Mercedes 600 Pullmans. Er zit nog wel wat werk aan.

Je hoort er niet veel over, maar er was tot voor kort gewoon nog een Mercedes Pullman. Er leek alleen niet bijzonder veel animo voor te zijn bij de rijken der aarde. Dat terwijl Pullman wel een iconische naam is. De lijst met mensen die er een gehad hebben bevat ook veel iconische namen.

Alhoewel ‘berucht’ is bij een betere omschrijving is. Saddam Hoessein, Kim Jong-Il en Pablo Escobar hadden er bijvoorbeeld één. Misschien is dat de reden dat de potentiële klanten van de nieuwe Mercedes-Maybach Pullman doorgaans toch maar voor een Phantom EWB kiezen.

Het exemplaar op deze foto’s had waarschijnlijk ook een ietwat dubieuze eigenaar, want de auto wordt nu aangeboden bij Domeinen. De staat van deze Mercedes 600 Pullman is niet optimaal, of beter gezegd: erbarmelijk. Er zijn heel veel onderdelen die er los bij liggen of in zijn geheel lijken te ontbreken.

De historie van de auto is ook één groot vraagteken. Niet alleen is de kilometerstand onbekend, het land van herkomst is ook onbekend. Het bouwjaar is zo’n beetje het enige wat wel bekend is. De auto dateert uit 1977.

Dat was Pullman nummer één. Er staat echter nóg een Pullman bij Domeinen. Deze is er zo mogelijk nog beroerder aan toe. Bij deze ligt zelfs de motor volledig uit elkaar. Van de historie is even weinig bekend. Wel bijzonder: het betreft een rood exemplaar. Zo’n enorm rood gevaarte moet er in 1965 heel indrukwekkend uitgezien hebben. Helaas is het nu één en al vergane glorie.

Degenen die heel veel tijd over hebben én heel handig zijn (of gewoon meer foto’s willen bekijken) kunnen op de website van Domeinen terecht voor zowel de zwarte Pullman als de rode Pullman.

Met dank aan Mark en Raymond voor de tips!