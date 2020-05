Te koop in Nederland: een extreem dure S-klasse

Als ‘Das beste oder nichts’ je motto is moet je deze S-klasse Pullman hebben.

Een Mercedes S-klasse is al het vlaggenschip van de Mercedes line-up. Mocht je een normale S-klasse echter te min vinden dan is er nog de Maybach S-klasse. Voor degenen die zelfs dat niet genoeg vinden is er de S-klasse Pullman. Deze auto is eigenlijk het vlaggenschip onder de vlaggenschepen. Er staan om precies te zijn nul exemplaren op Nederlands kenteken. Daar kan binnenkort echter verandering in komen. Sinds vandaag staat er namelijk een exemplaar te koop op Nederlandse bodem.

Het gaat om de nieuwste versie van de S-klasse Pullman. Deze is te herkennen aan de statige grille met verticale spijlen. We hebben hier te maken met een S 650. Dat betekent dat je chauffeur de beschikking heeft over een dikke biturbo V12 met 631 pk. Om 3.070 kg een beetje vlot in beweging te krijgen heb je dat wel nodig ook. Niet het meest relevante stukje informatie, maar toch leuk om te benoemen: 0-100 km/u is met dit slagschip mogelijk in 6,5 seconden. Bij 210 km/u is de koek zo’n beetje op.

Wat deze 6,5 meter lange slee extra bijzonder maakt is de kleurstelling. Deze Pullman is namelijk uitgevoerd in two-tone lak, iets wat we op een normale S-klasse nooit zien. Het gaat om precies te zijn om de kleuren Anthrazitblau en Aragonitsilber. Het interieur is ook in twee kleuren uitgevoerd: Seidenbeige en Titangrau Pearl. Het dashboard is afgewerkt met donker essenhout.





Deze Mercedes-Maybach S 650 Pullman, om even de volledige naam te noemen, staat te koop bij ASV in Veghel. De vraagprijs is – hou je vast – €906.000. Even voor de goede orde: daar koop je drie ‘normale’ Maybach S 650’s voor. En dan hou je nog geld over.