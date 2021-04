Moderne Porsche 908 in Gulf-trim is zeer smakelijk - Autoblog.nl

Een klassieke raceauto van Porsche met moderne styling is een heel lekker recept, zo bewijst deze Vision 908.

Als je een moderne Porsche wilt ontwerpen is er genoeg om inspiratie uit te putten. Het merk heeft namelijk een zeer rijke historie, niet alleen qua straatauto’s, maar ook in de racerij.

Rond 1970 was het vooral de – inmiddels iconische – Porsche 917 die de naam van Porsche hoog moest houden, maar er was ook de kleinere 908. In plaats van een twaalfcilinder was deze voorzien van een achtcilinder. Van 1968 tot 1981 heeft de Porsche 908 vele gedaantes gekend, maar de 908 begon zijn leven als dichte raceauto met een Longtail: de 908/01 LH (Langheck).

Grote racesuccessen heeft de 908/01 nooit behaald, maar desalniettemin vormt deze auto de inspiratie voor de Vision 908 die je hier ziet. Althans, de voornaamste inspiratiebron. De Vision 908 is eigenlijk een beetje een allegaartje. De auto heeft de vorm van de 908 Langheck, maar we zien bijvoorbeeld de luchtinlaten van de 908 Kurzheck. Verder zijn er duidelijk elementen van de Porsche 918 Spyder aanwezig.

Allegaartje of niet, de Vision 908 is een zeer smakelijk geheel. Zeker in deze Gulf-livery. Hoewel het ontwerp er zeer professioneel uitziet is dit geen officiële creatie van Porsche. Zij onthulden vorig jaar een hele reeks concept cars, maar daar zat deze niet tussen. Dit is echter niet het werk van één iemand op een zolderkamertje. Dit project is teamwork van diverse designers, onder meer (ere wie ere toekomt) Alan Derosier, Marcos Beltrao en Tiago Aiello.

We zagen de Porsche Vision 908 al voor het eerst in 2018, maar deze nieuwe fraaie plaatjes van de ‘Gulf Edition’ wilden we jullie niet onthouden. De befaamde Gulf-kleuren kan de Vision 908 namelijk uitstekend hebben.

Helemaal historisch verantwoord is het niet. Er is weliswaar een 908 met een Gulf-livery geweest, maar dat was de 908/03 Spyder. Die zag er weer totaal anders uit dan de 908/01 waar deze Vision 908 op gebaseerd is. Maar daar doen we verder niet moeilijk over, dit is gewoon een erg geslaagd concept.

Credit: Alan Derosier, Marcos Beltrao, Tiago Aiello