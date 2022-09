Voel je helemaal prins Bernhard in deze groene Ferrari

En met prins Bernhard bedoelen we dus de senior-variant. De man die waarschijnlijk ook jóúw opa is. Die hield namelijk wel van een groene Ferrari.

Als er 1 merk is dat een mythische status heeft, dan is het Ferrari wel. Zeker omdat je -tot voor kort- eigenlijk alleen maar hardcore sportwagens van het merk kon krijgen. Als je een Ferrari ziet, dan weet je “die is snel en duur”. En als je dat al ruim 75 jaar volhoudt, krijg je vanzelf die mythische status.

En laten we vooral de successen in de Formule 1 niet vergeten. Al dateert de laatste wereldtitel alweer uit 2007, Ferrari is en blijft het gezichtsbepalende merk in de koningsklasse. Zelfs als ze maar een beetje aanklooien, zoals de laatste seizoenen.

Neem eens een groene in plaats van een rode

En dan is er nog iets dat speciaal is aan Ferrari’s. Hun kleur. Want vraag een leek hoe een Ferrari eruit ziet en hij zal als eerste ‘rood’ zeggen. En dat is ook niet raar, want ruim 80% van alle Ferrari’s hebben die kleur.

Daarom vonden wij het tijd om eens te kijken naar een model in een ander kleurtje. Prins Bernhard-groen deze keer. Of Verde Abetone, zoals Ferrari het zelf weer veel mooier weet te omschrijven dan wij.

Want zoals je wellicht weet hield de voormalig prinsgemaal en opa van koning Willem-Alexander wel van een Ferrari of 2. Met als gemeenschappelijke verbindingsfactor dat hij ze allemaal in het groen wilde hebben. Nee, voor hem geen obligate rode. Groen moest het zijn en wat hij wilde, geschiedde ook.

Vierzits Ferrari op Marktplaats

En nu is er de kans voor jou om je ook helemaal prins Bernhard te voelen. Er staat namelijk een mooie groene Ferrari FF te koop op Marktplaats. En de FF heeft, zoals u wellicht weet, vierwielaandrijving en vier zitplaatsen.

Daar staan die twee FF’en ook voor. Of althans, eentje. Want Ferrari FF betekent eigenlijk Ferrari Ferrari Four. Ja, namen verzinnen is lastig. Zelfs voor een merk met zo’n geschiedenis. Maar we dwalen af. Er staat dus een heel mooie op Marktplaats.

In het eerder genoemde Verde Abetone en binnenin zit je op Daytona seats met Toscaans leder. In het bruin, want da’s de deftigste combi. Je krijgt er de 6,3 liter V12 bij die zonder turbo’s toch 661 pk levert. Daarmee haal je de 100 in 3,7 seconden en stopt het versnellen pas bij 335 per uur.

De groene FF komt uit 2011 en heeft in die 11 jaar net 72.000 kilometer gereden. En mede daarom is deze vierzitter niet goedkoop. Ze vragen er namelijk 159.500 euro voor. Da’s een hoop geld, maar daarvoor krijg je wel wat. Ben jij nou benieuwd naar meer foto’s, of wil je meteen bieden, dan moet je even hier klikken.

Und sofort KAUFFEN, jawohl?