Koop de oude Defender van Prins Bernhard Junior

Als vastgoed magnaat moet je natuurlijk wel af en toe van bolide ruilen. En daarom heb jij nu de kans om Prins Bernhard Junior’s oude Defender te kopen.

Als voor 1 persoon het spreekwoord “hoge bomen vangen veel wind” opgaat, dan is het wel voor prins Bernhard van Oranje, de junior variant. Want wat is deze man vaak in het nieuws vanwege wat hij doet en wie hij is. En ja, tuurlijk heeft hij belachelijk veel panden met zijn bedrijf, maar hij doet heus niet alleen maar slecht hoor.

Klein voorbeeldje dan. Wat dacht je van de Grand Prix van Zandvoort? Zonder hem was die 100% zeker niet gehouden vorig jaar. En van een heel andere orde, hij is ook nauw betrokken bij Lymph&co, een organisatie die zich inzet om lymfeklierkanker de wereld uit te krijgen.

Kortom, iets meer dan alleen een pandjesprins. Maar ja, die naam allitereert zo lekker, vandaar dat wij hem dus ook even gebruiken. Maar goed, van hem dus, de pandjesprins Bernhard van Oranje, kun je dus een ouwe Land Rover Defender kopen.

En niet zomaar eentje!

De prins had 650 pk. Bam jonguh!

We weten allemaal dat Bernhard niet alleen een pandjesprins genoemd kan worden, maar ook een autoprins. De beste man heeft namelijk een heel beheurlijke smaak als het op bolides aankomt. Zo reed hij onder meer een Alfa Romeo 8C, de donkergroene Ferrari 456GT van zijn naamgenoot en tevens opa en dus deze Defender.

Het is een zogeheten “Waterdream Edition”, vernoemd naar het botenmerk van de prins. En je kunt zeggen wat je wil, maar dit is wel een heel vette Defender. Mat donkergroen, de kleur die een oude Defender moet hebben, lichte velours bekleding, heel veel zitplaatsen, bijzondere velgen en natuurlijk een 6,2 liter V8 met 653 pk.

De Defender staat te koop bij Kaeve

Helaas is al dit moois niet goedkoop, 255.000 euro wil de verkopende partij Kaeve ervoor hebben. En mocht je nou denken, “Kaeve, wasda, da ken ik nie?” Da’s het nieuwe huis van Classic Youngtimers. Daar zijn ze gewend om auto’s te verkopen die duurder zijn dan het gemiddelde appartement van Bernhard Junior, dat is prima dus. Is toch fijn om te beseffen voordat je een vrij dure aankoop doet.

Dus, wil jij je een echte Amsterdamse Vastgoed jongen voelen in een donkergroene Defender met 653 pk? Kijk dan even hier naar de advertentie en wellicht ben jij de volgende eigenaar van dit koninklijke stukje mobiliteitsoplossing.

Zouden ze ook appartementen aannemen als betaalmiddel?