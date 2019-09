Voel je machtig in deze GLS Vijf Tachtig

Dat is toch prachtig?

Er zijn van die auto’s waarvan je direct weet dat ze eigenlijk niet in hun element zijn. Een beetje als Peter Beense aan de start van de Marathon van Rotterdam of Lange Frans zijn deelname aan de Grootse Nederlander Allertijden. Gezien hun namen zou je denken dat het past, maar als je er naar kijkt oordeel je anders.

Over de Mercedes-Benz GLS 580 zou je ook een dergelijk oordeel kunnen vellen. Aan werkelijk alles merk je dat deze auto gewoonweg niet op zijn plaats is. Een beetje als Maxim Hartman die je grafrede voorleest. Of het nu gevoelig of grappig bedoeld is, het komt niet goed over.

De GLS 580 is natuurlijk ontworpen en ontwikkeld met de Verenigde Staten in het achterhoofd. Sterker nog, de auto wordt daar gebouwd. Samen met de eerder genoemde Hartman is deze GLS daarom altijd ongepast. Aan de andere kant, elke ‘komediant’ kent zijn eigen fanschare. Voor de specificatie-liefhebbers: de 580 heeft een 4.0 V8 met dubbele turbo onder de kap. Ter ondersteuning en om Groene en Linkse mensen tevreden te houden, heeft deze de ondersteuning van een elektromotor, deze levert slechts 22 pk, maar zorgt voornamelijk veel koppel vanuit stilstand. Het resultaat is 469 pk en 700 Nm. Weet je dat ook weer.