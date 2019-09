Lamborghini Sián, de snelste benzinemotor op de IAA

820 pk, bijna het hoogste aantal wat we hebben gezien.

Lamborghini kent een historie van knotsgekke auto’s. Des te bizarder, des te groter de cultstatus. Vandaar dat auto’s als de Gallardo en Aventador steengoede auto’s zijn, maar dat knotsgekke, dat is moeilijk te vinden. Lamborghini bewijst echter dat ze het nog kunnen met de Sián. Dit is niet echt de Aventador-opvolger, maar de aandrijflijn zal naar alle waarschijnlijkheid een hoop overeenkomsten vertonen. Die aandrijflijn is ook futureproof, wat goed nieuws is voor de milieumensen, slecht nieuws voor hybridehaters. Ja, de Sian haalt een deel van zijn power uit een 48V Mild Hybrid systeem.

Toch behoudt de Sián één Lamborghini-trekje: de V12. De welbekende unit uit de Aventador is een geweldig blok. Samen met de hybridetechniek levert de auto 820 pk. Wij hebben even de wiskunde gedaan, er zijn maar twee auto’s op de beurs die over bieden. De Brabus G V12 900 en de Red Bull RB15. Daarover later meer. We wilden zeggen dat het daarmee de snelste auto is, maar wij denken dat de ID R toch ietsje sneller is.

Desalniettemin mag de auto het ook hebben van zijn uiterlijk. Compleet door het plafond, met de nieuwe Terzo Millenio-achtige koplampen en het scala aan luchtinlaten. Wij kunnen hem wel waarderen.