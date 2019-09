Renault Captur is klaar voor een nieuw begin

De tweede generatie van een megapopulaire auto in Nederland.

De autowereld is in rep en roer door de crossover. Wat je er ook van vindt, de crossovers van bekende merken doen het erg goed. Kijk maar de Renault Captur, een crossover op Clio-basis. Relatief recent is het doek getrokken van een compleet nieuwe Captur en het recept is bekend: de gloednieuwe Clio maar dan op hoge poten. Leuker kunnen we het niet maken.

Wel is de Captur wederom leverbaar in kekke kleurtjes en een contrasterend dak. Zoals deze rode met zwart dak op de IAA. De styling is uiteraard van de hand van Laurens van den Acker. De Nederlander heeft van de Captur een strakke, no-nonsense auto gemaakt. Klasse!

De auto is in Nederland nog niet leverbaar, maar daar komt voor 2020 verandering in.