“Voetgangers en fietsers vaker aangereden in de winter”

De Nationale Politie trapt met volle kracht een open deur in.

Groot alarm! In de wintermaanden zijn voetgangers namelijk vier tot vijf keer vaker betrokken bij verkeersongevallen dan in de warmere seizoenen. Fietsers lopen drie keer meer kans om van hun sokken te worden gereden.

De Nationale Politie analyseerde cijfers uit de periode 2014-2016 en de magische conclusie luidt dat winterse weersomstandigheden een aantoonbaar negatief effect op de verkeersveiligheid hebben. Met name in de maand november loopt het de spuigaten uit en gebeuren er veel ongelukken waar zwakke(re) verkeersdeelnemers bij betrokken zijn.

Het Verbond van Verzekeraars denkt dat matige verlichting op de fiets een belangrijke oorzaak is. Veilig Verkeer Nederland heeft daarom in samenwerking met HEMA een speciale kledinglijn ontwikkeld die “Be Seen” heet. Deze kleding is voorzien van reflecterende zaken waardoor zwakke verkeersdeelnemers beter zichtbaar zijn.

Specsavers voegt daaraan toe dat veel weggebruikers moeite hebben met rijden in het donker. Ook zou de kans op ongelukken bij nachtelijke omstandigheden 160% hoger liggen dan overdag. De opticien gaf deze week aan dat een minimale afwijking aan de ogen bij rijden in het donker flinke gevolgen kan hebben. Bovendien daalt de zichtbaarheid van bijvoorbeeld voetgangers in het donker met maar liefst 40%. Misschien geen gek idee dus om een keer te laten checken of je kijkers nog tiptop in orde zijn.

Tot slot nog een huishoudelijke mededeling van pechdienst Route Mobiel. Vannacht gaat de klok een uurtje terug en los van het feit dat je morgen dus langer kunt uitslapen doe je er goed aan om op de weg extra goed op te letten. In de week na het verzetten van de klok vinden namelijk 10 tot 15% meer aanrijdingen plaats dan normaal. Licht en donker spelen hierbij een rol, maar ook een bioritme dat in de war is kan zorgen voor minder concentratie. Goed opletten dus, als je maandag weer aan de slag gaat!

Foto door @rietdekker via Autojunk