Huh? Villeneuve vindt Max Verstappen een topper!

De wereldkampioen van 1997 was in het begin van Max' carrière nog bijzonder kritisch, maar in een paar jaar tijd kan kennelijk een hoop veranderen.

Jacques Villeneuve denkt dat Max er goed aan heeft gedaan om zijn contract bij Red Bull Racing te verlengen. De renstal heeft na een matige start van het seizoen behoorlijk veel progressie geboekt en de Canadees voorspelt een vette zegereeks in 2018 voor Verstappen, áls Red Bull deze lijn vasthoudt.

Volgens Villeneuve moet Verstappen nog wel leren om tevreden te zijn met een bepaalde hoeveelheid punten en niet altijd tot het gaatje te gaan. Kunnen we inkomen, maar Max strijdt niet om het kampioenschap en dus kan hij zich wat meer risico permitteren dan bijvoorbeeld Lewis Hamilton. De Brit kan morgen kampioen worden in Mexico en gaf zich bijvoorbeeld in Maleisië vrij snel gewonnen, om genoegen te nemen met de tweede plaats.

Ook moeten we volgens Jacques weer niet teveel hopen dat Max binnen afzienbare tijd de kampioenschappen bij elkaar harkt. De jonge Nederlander kan met gemak nog 15 jaar mee in de Formule 1 en dus komen de resultaten komen vanzelf, aldus Villeneuve.

Niki Lauda, ook niet bepaald een coryfee die een blad voor de mond neemt, denkt eveneens dat Max er goed aan doet om langer bij Red Bull te blijven. Mercedes zit immers met Hamilton en Vettel blijft de komende jaren de nummer 1 bij Ferrari.

Damon Hill, oud-kampioen en ex-teamgenoot van Villeneuve, meent dat voor Verstappen nu alle mogelijkheden open liggen om net als Michael Schumacher een team om zich heen te bouwen. Als alle puzzelstukjes op hun plek vallen gaat Verstappen hele mooie dingen laten zien. De Brit meent dat de Nederlander er absoluut toe in staat is. (Via: nos)