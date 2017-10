Hamilton heeft een nieuw teammaatje op het oog

De man die dit weekend mogelijk zijn vierde wereldtitel pakt, denkt alvast hardop na over een opvolger van Valtteri Bottas.

Supersterren in de Formule 1 dulden liever geen al te rappe teamgenoot binnen het team. Schumacher vond het prima dat Eddie Irvine slechts zelden kon schitteren bij Ferrari en voor Rubens Barrichello gold waarschijnlijk hetzelfde. Ayrton Senna kon niet met Prost door één door, maar met de minder succesvolle Gerhard Berger naast zich bij McLaren kon de Braziliaan het dan weer prima vinden.

Lewis Hamilton had aan Nico Rosberg een zeer snelle teamgenoot die (met een beetje hulp van Vrouwe Fortuna) de wereldtitel vorig jaar pakte. De relatie tussen de twee bekoelde gedurende seizoen 2016 zo erg dat de coureurs elkaar zelfs geen goedemorgen meer wensten. We hebben het idee dat het nu met Bottas een stukkie harmonieuzer gaat, als is het maar omdat de Fin niet echt weet te imponeren en LH44 dus de onbetwiste nummer 1 van Mercedes is.

Toch heeft Hamilton aangegeven dat er een coureur is die hij graag naar Mercedes ziet komen. Het gaat om niemand minder dan Daniel Ricciardo! De Ozzie is volgens Lewis een fantastische rijder en hij zou zich graag met Ricciardo meten in dezelfde auto. Daarnaast zorgt de goedlachse Australiër voor positiviteit binnen teams en is het overall een fijne vent om mee te werken.

Ricciardo gaf eerder al aan dat hij zich eveneens graag met Hamilton wil meten, maar dan wel in dezelfde auto. Lewis vatte dat op als een compliment en zou het als een privilege beschouwen om met Daniel voor Mercedes te rijden.

Of het waarschijnlijk is dat Ricciardo naar Mercedes verkast? Mwoh, het is eigenlijk helemaal geen gek idee. Red Bull is duidelijk van plan om het team rond Max Verstappen te bouwen waarbij Ricciardo waarschijnlijk een (hele sterke) tweede rijder wordt. Voor de Australiër zou het dus geen slecht plan zijn om te verkassen.

Toegift: Hamilton zegt in hetzelfde interview dat hij al met de beste coureur in een team heeft gereden. Wie dat is? Zijn voornaam begint met een F, de achternaam met een A. (via: Autosport)