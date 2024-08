Alpina XB7 Manufaktur is de nieuwe dikste

Met de letters Manufaktur is de Alpina XB7 een nog completere auto geworden.

Misschien wel het meest uitgesproken model van Alpina is de XB7. Volledig irrelevant voor de Nederlandse markt. Te groot, te lomp, te duur. Toch staan er een paar op Nederlands kenteken. Er zijn altijd wel mensen voor te vinden. De focus ligt echter op de Amerikaanse markt met dit model.

Sinds zijn introductie heeft Alpina 2.880 exemplaren van de XB7 geproduceerd. Slechts 550 voor de Europese markt. Met Pebble Beach op de kalender voor deze maand heeft Alpina een nieuwe modelvariant gepresenteerd in vorm van de XB7 Manufaktur. De nieuwe dikste van het Duitse automerk.

De upgrades hebben met name betrekking tot het exterieur en het interieur. De specificaties zijn hetzelfde gebleven. Dat betekent nog steeds een Bi-Turbo 4.4 V8 onder de motorkap, goed voor 621 pk en 800 Nm aan koppel. 0-100 km/u in 4,2 seconden, 0-200 km/u in 14,1 seconden en een opgegeven topsnelheid van maar liefst 290 km/u.

Nieuw voor de Alpina XB7 Manufaktur is het feit dat de 23 inch Alpina Classic wielen uitgevoerd zijn in Aluminium Satin. Verder is er een nieuwe diffuser achter. Qua kleuren heb je de keuze uit ALPINA Blue metallic en ALPINA Green II metallic.

Top leder

Deze XB7 komt het met een high-performance remsysteem en extra lederpakket is standaard op de Manufaktur. Geen interieur bestaande uit gerecyclede flesjes om de duurzame koorknaap uit te hangen. Gewoon het prachtige Lavalina leder tot in detail uitgevoerd. Optioneel zijn twee weekendtassen te krijgen van handgemaakt leder, matchende met het Lavalina leder van het interieur. Tof!

Bestellen maar

De nieuwe Alpina XB7 Manufaktur is vanaf nu te bestellen. Een Nederlandse prijs hebben we niet, misschien is dat maar goed ook. De Duitse prijs begint bij 190.500 euro. Bij ons begint het minimaal met een ‘2’ en dan loopt het nog flink op.