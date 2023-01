Volg de Skoda rijder, want die is het slimste

Als je op zoek bent naar de slimste bestuurders op de weg, moet je het vooral zoeken bij een Skoda.

Weet je nog: Skoda adverteerde een jaar of 10-15 geleden met de leus ‘volg de Skoda rijder’, gepaard met geinige reclames. Die reclames hadden een boodschap die neerkwam op: iemand die een Skoda rijdt weet wat slimme keuzes zijn. Welnu, dat blijkt wellicht niet te blijven bij een geinig stukje marketing. Een onderzoeksbureau in het Verenigd Koninkrijk riep Skoda uit tot het automerk met de slimste kopers.

iQ-test

Het onderzoek kan eigenlijk niet simpeler: bij een groep van meer dan 2.000 mensen werd een iQ-test afgenomen. Vervolgens werd bij iedereen gevraagd wat voor auto ze rijden. Zo had Scrap Car Comparison van elk persoon hun iQ en welke auto ze reden en kon er makkelijk per merk een gemiddeld iQ uit komen. Er worden 22 automerken behandeld, waarschijnlijk de 22 grootste van het land. Je raadt het al, de grote winnaar was Skoda.

Skoda is het slimste

En zo blijkt het best een goed advies te zijn om de Skoda rijder te volgen, want helemaal bovenaan de lijst vinden we het Tsjechische merk. Skoda-rijders hebben gemiddeld een iQ van 99. Dat past volgens SCC ook bij een eerder onderzoek naar wie de grootste psychopaten achter het stuur zijn, daar scoorde Skoda ook goed (tenminste, de kans dat een Skoda-rijder een psychopaat is is laag). De plek 2 en drie zijn voor Suzuki (iQ van 98,09) en Peugeot (iQ van 97,79).

Minst slimme merken

Naast de bovenste regionen heb je natuurlijk ook het onderste gedeelte van de lijst, de merken met gemiddeld het laagste iQ. Op plek 20 staat BMW met een gemiddeld iQ van 91,68. De op één na laatste plek is voor bestuurders van een Fiat, die hebben gemiddeld een iQ van 90,14. De minst slimme bestuurders op de weg ga je vinden in een Land Rover, die scoorden slechts 88,58 gemiddeld.

De hele lijst ter overzicht:

Merk Gemiddelde iQ Skoda 99 Suzuki 98,09 Peugeot 97,79 MINI 97,41 Mazda 95,91 Toyota 95,76 Opel (Vauxhall) 95,11 Mercedes 94,74 Nissan 94,71 SEAT 94,71 Citroën 94,29 Hyundai 93,52 Renault 93,41 Audi 93,25 Kia 93,01 Honda 92,88 Ford 92,75 Volvo 92,40 Volkswagen 92,25 BMW 91,68 Fiat 90,14 Land Rover 88,58

Verdere data

Vervolgens werd ook nog gekeken naar de verdere dingen van een auto, zoals op welke brandstof ze rijden. Benzinerijders scoren het hoogste gemiddelde (94,35) en hybride zit er met 93,89 vlak achter. Diesel is met een iQ van 92,91 de plek drie en elektrisch staat verrassend genoeg op de laatste plek met 90,19.

Ook werd gekeken welke kleur auto de slimste mensen aantrekt. Dat is wit, met een gemiddeld iQ van 95,71. Grijs en rood volgen op gepaste afstand (94,97 en 94,88) en in zwarte, zilveren en groene auto’s vindt je de mensen met het laagste iQ.

En ten slotte werd ook nog gevraagd of je een gepersonaliseerd kenteken hebt, dat kan namelijk in het Verenigd Koninkrijk. Heb je die niet, dan heb je met 94,15 een hoger iQ dan als je er wel één hebt (91,95).

In het kort: een Engels persoon met een witte Skoda op benzine zonder een gepersonaliseerd kenteken, die zou wel eens in de running kunnen zijn voor een nobelprijs.