Ziet dit eruit als de snelste stationwagon ter wereld?

Hij is het namelijk wel, tenminste, je zal niet heel veel snellere stationwagons tegenkomen dan deze Mercedes-AMG E63 S van Väth.

Het genre ‘snelle stationwagon’ is leuk. Het heeft wat om lekker snel te gaan in een auto die bedoeld is als pakezel. Er zijn tegenwoordig een hoop stationwagons die ook nog eens extra gepeperd zijn door een tuner, dus wat de snelste is hebben wij zo ook even niet paraat. We hebben wel een auto voor je die wel eens een gooi zou kunnen doen naar ‘de snelste stationwagon ter wereld’.

Snelste stationwagon ter wereld

De basis is een Mercedes-AMG E63 S. Sowieso al geen slak: zijn vierliter Biturbo V8 levert 612 pk en 850 Nm. Dankzij 4MATIC+ vierwielaandrijving kun je jezelf, vier anderen en bagage naar 100 km/u katapulteren in 3,4 seconden. Welnu, tuner Väth zag nog meer potentie in die V8 en presenteert een zeer snelle versie van deze zeer snelle estate.

Mercedes-AMG E63 S Estate door Väth

Meer is altijd beter, daarom heeft de Mercedes-AMG E63 S Estate van Väth meer pk en meer koppel. Flink meer, zelfs. Het totaal komt uit op 879 pk en 1.100 Nm. De afgenomen sprinttijd valt nog mee met 3,0 seconden naar de 100, maar de topsnelheid is nu verhoogd naar 345 km/u. Waardes waarvoor je nog niet enorm lang geleden een topmodel Lamborghini of Ferrari moest kopen. En daar past niet een hele Ikea-inboedel in.

Eenvoud

Het mooie van deze toename is dat Väth de E63 helemaal niet van voor naar achter heeft moeten aanpassen. Het gaat om chiptuning, aangepaste turbo’s en intercooler, een verbeterde oliekoeler en een nieuw inlaatsysteem en vernieuwde downpipes. Om iets bredere Michelinbanden te huisvesten, zit er ook een op maat gemaakte set 21 inch velgen van Väth bij.

We willen de term ‘sleeper’ eigenlijk niet gebruiken, want helemaal met de velgen kun je makkelijk zien dat de Mercedes-AMG E63 S door Väth niet een doorsnee E220d Business is. Toch is ‘ie wel lekker ‘clean’, zonder dikke bodykits en dergelijken. De hele set bijeen kopen gaat je ongeveer 10.000 euro kosten en je kan alles nu bestellen. Overigens wordt op de plaatjes een S213 pre-facelift uitgebeeld, maar het zal vast ook op de facelift passen.