Volgende auto Gordon Murray kun je wél betalen - Autoblog.nl

Ten minste, de kans is aanzienlijk groter dat je het volgende project van Gordon Murray Automotive wel op je oprit kunt zetten, die wordt namelijk een standje naar beneden gezet ten opzichte van de T.50.

Het zal ons niks verbazen als de naam Gordon Murray je zeker niet onbekend is. De Engelsman is het brein achter de McLaren F1 en dat wordt nog steeds gezien als één van de beste auto’s aller tijden. Het moet gezegd worden: een driezits (meer dan tweezits!) auto met ‘slechts’ 627 pk die bijna 30 jaar na dato nog steeds vrij dikke supercars flink achter zich kan laten. Dat terwijl die supercars minstens 100 tot wel 200 pk meer hebben. Dit eenmalige superproject kan wel eens de boeken in gaan als één van de meest legendarische auto’s ooit.

Dunnetjes overdoen

Maar waarschijnlijk waarom de naam bijna elke autofanaat wel een belletje doet rinkelen is omdat Gordon Murray de McLaren F1 een soort opvolger geeft. En dan niet zoals McLaren zelf zich alleen richten op die topsnelheid met de Speedtail, maar echt een auto die in essence gelijk is. Dat betekent: driezits, V12, lichtgewicht. Hij heet T.50 en wordt in de markt gezet door Murray’s merk Gordon Murray Automotive. De F1 en de T.50 hebben veel overeenkomsten, zo heeft de nieuweling ook een V12 (een kleinere 3.9 liter grote unit van Cosworth) en ook het pk-aantal van 661 pk ligt niet gek ver van het origineel af. Het gewicht is wel lager: een indrukwekkende 986 kg. Aan de engineering alleen al kun je zien dat Murray echt niet van gisteren is. Dit is heel indrukwekkend.

Bereikbaar

Maar goed, het gaat dan ook extreem duur worden om een T.50 te bemachtigen. Niet alleen voor het businessplan, maar ook voor de bereikbaarheid van meerdere mensen. In een recent interview zei Murray dan ook dat de T.50 de absolute top blijft. Het volgende project wordt een simpelere auto die goedkoper en bereikbaarder wordt. Maar wél ‘de beste in zijn klasse’.

Lichtgewicht

Het doel gaat worden om de lichtste auto’s te maken in de lagere klassen. Murray zegt dat de overige prestatiecijfers voor hem niet ertoe doen, omdat die toch wel weer verslagen worden. Behalve gewicht: het is dezer dagen lastig om een echt lichte auto te maken. Alle luxe wensen die men heeft kosten letterlijk de nodige kilootjes. Laag gewicht dus, en een ongeëvenaarde rijervaring.

Resultaat

Wat we kunnen verwachten van de volgende Gordon Murray is niet duidelijk, ook omdat we het hebben over een aantal jaar in de toekomst. Wel weten we dat de Alpine A110 die Murray als dagelijkse auto gebruikt(e) de benchmark was voor de T.50. Zoiets is Murray wel fan van en als Murray het tof vindt, zoekt hij uit hoe hij het in productie krijgt. (via TopGear)