Pandem bodykit voor Chevrolet Corvette C8 is vies dik - Autoblog.nl

De Chevrolet Corvette C8 is een hete auto, dus doet Pandem iets leuks voor de mensen die hem niet standaard willen houden.

De hype rondom de nieuwe Chevrolet Corvette (C8) was een tijdje heel heet, maar is inmiddels aan het verzakken. Het is nu ‘gewoon’ weer een Corvette, nu duidelijk is dat het niks meer of minder is dan een goede deal in de sportautowereld. Toch zijn er een hoop mensen en YouTubers die vanwege die hype een Corvette hebben gekocht. Die mensen vallen wel eens in de doelgroep van het onderwerp van vandaag.

Pandem USA

Je hebt misschien wel eens gehoord van een ‘tuner’ genaamd Pandem. Zij bieden widebody’s voor vele auto’s. Wie geen idee heeft wat dat is: het is heel letterlijk een bodykit waar vooral breedte in harde centimeters wordt toegevoegd. De auto’s die ze behandelen zijn vaak vrij hypegevoelig, zo was de Toyota Supra (A90) ook al één van de projecten. De nieuwste van Pandem is dus de Chevrolet Corvette.

Dik

Karakteristiek voor een widebody is dat de auto er extreem dik van gaat ogen. Zo ook de Corvette. De proporties zijn nu compleet anders en dat is wat men zo leuk vindt aan dergelijke tuning. Maar het komt ook niet in de laatste plaats door een grote spoiler (optioneel), verlaging (optioneel) en velgen (niet van Pandem). Wat stickers maken de Corvette, anders met een nogal grondverf-achtige lak, af.

Schappelijk

Aangezien je alleen maar zelf met wat popnagels aan de slag hoeft, is het makkelijk om de set gewoon te laten verschepen van Pandem zelf. Het totaal van de bumperset komt uit op 5.800 dollar (4.907 euro). De spoiler erbij kost 1.200 dollar (1015 euro) en zet het totaal op 7.000 dollar (5.922 euro). Helemaal niet verschrikkelijk duur. Maar is het wat?

Dat moet je zelf bepalen. Wij voorspellen alvast dat de eerder genoemde doelgroep smult bij deze bodykit.