Gordon Murray onder de indruk van Alpine A110

Dan móet hij wel goed zijn!

De Alpine A110 bewijst dat je niet te veel met je kop in het verleden moet blijven zitten. Het retrosausje van de nieuwe A110 is goed gelukt: het is een compacte sportwagen met een hoop knipogen naar zijn voorvader. Door moderne touches is het echter een auto die tegelijkertijd helemaal bijdetijds is. En het is ook nog eens een geniale sportwagen. Door de 1.8 liter viercilinder met turbo (252 pk) uit de Renault Mégane RS te gebruiken is het blok prima voor zijn klasse, en de Alpine combineert dat met een hoop gewichtsbesparing. Dat terwijl de auto van binnen (helemaal als Légende) bepaald geen kerker is.

We gaan niet weer een lofzang plaatsen over dit leuke sportwagentje, want dat doen we al vaak genoeg sinds de rijtest en de bekroning als Autoblog Auto van het Jaar (stem dit jaar trouwens ook!). Waar we ons vandaag op kunnen richten is het feit dat de auto een seal of approval krijgt van iemand die op papier niet gauw onder de indruk is. Dat is Gordon Murray. Deze Zuid-Afrikaanse ingenieur heeft een twintigtal jaren ervaring als technicus en ingenieur in de Formule 1, alvorens hij aan de slag ging met één van de meest indrukwekkende straatauto’s die de wereld rijk is: de McLaren F1. Een indrukwekkend cv wat binnenkort aangevuld gaat worden door een auto met zijn eigen naam erop. De Gordon Murray T.50 (werktitel).

Als je van plan bent om je naam te zetten onder een auto met meer dan 700 pk en een maximum toerental van 12.100 toeren per minuut, zou je zeggen dat je niet warm of koud wordt van een Frans sportwagentje. Niets is minder waar. Murray heeft een Alpine A110 gekocht en is er dol op.

Gordon has taken delivery of his new @AlpineCarsUK #A110

Could this be the replacement for his Smart Roadster? pic.twitter.com/YwBM0OY9uU — Gordon Murray Design (@PlanetGMD) August 30, 2018

In gesprek met Car Throttle zegt Murray dat de Alpine de beste sportwagen van het moment is. Gewoon, door zijn simpele en toch functionele insteek. De auto is voor de 73-jarige ingenieur zo indrukwekkend, dat hij zijn eigen Alpine uit elkaar heeft gehaald om te benchmarken. Nee, de Alpine wordt niet vergelijkbaar met de Murray T.50, maar qua rij-eigenschappen wil Murray wel een bladzijde uit het A110-boekje halen. Zijn persoonlijke A110 was het proefkonijn.

Dit is niet voor het eerst dat Murray dit trucje uithaalt. Ten tijde van de ontwikkeling van de McLaren F1 had de ingenieur vergelijkbare gevoelens over de Honda NSX. Daar bezat hij er ook eentje van en ook die moest uit elkaar om te benchmarken voor de McLaren. De ietwat buitenissige Honda NSX is dus deel van de ontwikkeling van de snelste auto ter wereld, net zoals dat de Alpine nu datzelfde fenomeen beleeft met een sensationele nieuwe supercar. Een groter compliment kun je niet krijgen als autofabrikant.

Ondertussen is de Alpine A110 echter weer helemaal in elkaar. Murray houdt zo erg van het ding dat hij hem als dagelijks vervoer gebruikt. Samen met zijn andere auto, een eveneens zeer bescheiden Suzuki Jimny.