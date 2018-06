“Volgende BMW M3 wordt lichter dan de M3 CS”

Nondeju!

Het spreekt voor zich dat er voldoende geruchten de ronde doen over de volgende BMW M3. Desondanks is er vrijwel niets bevestigd. Dit wil niet zeggen dat er geen geruchten zijn om te bespreken. Recentelijk is er namelijk iets uitgelekt waarvan onze harten sneller beginnen te pompen. Dit heeft alles te maken met gewicht van de nieuwe BMW M3.

Een van de weinige dingen die we met zekerheid weten over de volgende M3 is het feit dat de auto op het nieuwe CLAR-platform gebouwd zal worden. Het platform waarop de nieuwe 5- en 7-serie momenteel zijn gebaseerd, heeft voor de aankomende BMW M3 een aantal positieve veranderingen als gevolg. De voornaamste hiervan betekent dat de auto lichter wordt. Veel lichter, welteverstaan, want naar verluidt moet het eindproduct minder wegen dan de huidige M3 CS. De CS weegt 1.585 kg.

Dit is vooral te danken aan het veelvuldig gebruik van carbon onderdelen. Hoeveel minder de nieuwe BMW M3 dan de CS moet gaan wegen is uiteraard niet duidelijk, maar wanneer BMW dit weet te realiseren is het een indrukwekkende verbetering. Zeker aangezien men verwacht dat de volgende M3 met ongeveer 6 centimeter in lengte groeit. Overigens zou BMW overwogen hebben de auto vierwielaandrijving en vierwielsturing te geven. Hier werd echter alweer snel vanaf gezien, uiteraard om gewichtsredenen.

Over het motorblok is niet bijzonder veel bekend, maar ook hierover wordt het een en ander verteld. Naar verluidt behoudt de volgende M3 de twin-turbo 3-liter zes-in-lijnmotor die in het huidige model ligt. Dankzij verschillende ingrijpende aanpassingen die de Beieren door zullen voeren, moet het blok tussen de 450 en 500 pk produceren. BMW zou de zescilinder waterinjectie technologie uit de M4 GTS willen geven. (Bron: Autocar)